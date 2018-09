Ve skupině Slavie remizoval Petrohrad s Kodaní, v jablonecké Kyjev s Astanou

PRAHA Fotbalisté Dynama Kyjev vstoupili do „jablonecké“ skupiny K Evropské ligy domácí remízou 2:2 s Astanou. Hosté vybojovali bod až gólem z páté minuty nastavení. Ukrajinský tým se za dva týdny představí v Jablonci, který prohrál v Rennes 1:2. Reprezentační brankář Tomáš Vaclík pomohl Seville k vítězství 5:1 nad Lutychem.

Dynamu zajistil v 11. minutě vedení Cygankov umístěnou střelou. Aničič sice za deset minut hlavou srovnal, ale v nastavení první půle vrátil domácím náskok Garmaš po chybě brankáře Astany Eriče. Přemožitelé Slavie z předkola Ligy mistrů však pojistku nepřidali a střídající Murtazajev těsně před koncem rozhodl gólovou hlavičkou o dělbě bodů.



V Seville otevřel skóre v osmé minutě Banega. Za půl hodiny Vaclíka po rohu zblízka překonal Djenepo, ale Vázquez ještě před pauzou vrátil favoritovi vedení a ve 49. minutě zvýšil Ben Yedder. Francouzský útočník znovu skóroval v 70. minutě, druhý gól si poté připsal také Argentinec Banega, jenž dokonal debakl Standardu z penalty.

Roli favorita splnila také Chelsea a v Soluni zdolala PAOK 1:0. O nejtěsnějším triumfu londýnského celku, který bez ztráty bodu vede anglickou ligu, rozhodl už v sedmé minutě Willian.

Ve skupině C, kde je i pražská Slavia, se ve druhém čtvrtečním duelu představil Petrohrad na půdě Kodaně. Hosté šli sice v poslední minutě prvního poločasu do vedení, nicméně v 63. minutě srovnal Sotiriu. Do konce zápasu už žádná branka nepadla.