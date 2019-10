Ve třiadvaceti je poprvé v nigerijské reprezentaci. Teď se slávista Olayinka chystá na Brazílii

Abuja Byl by to pro něj zápas za odměnu. Za gól při debutu v Champions League proti Interu Milán, za výbornou formu, kterou v posledním měsíci podtrhl čtyřmi trefami v pěti ligových duelech. Slávistický fotbalista Peter Olayinka se s nigerijskou reprezentací chystá na Brazílii.

Ve třiadvaceti letech dostal vůbec první pozvánku v kariéře. Ani na mládežnické úrovni Olayinka svou vlast nikdy nereprezentoval, naopak: po čtyřletém angažmá v Albánii ho lákali do tamního národního týmu, čemuž se nebránil.

„V jednu chvíli to bylo vážně blízko, možná šedesát na čtyřicet, trochu jsem se naučil jazyk, líbilo by se mi to, ale nakonec to nevyšlo. Třeba někdy v budoucnu,“ vyprávěl ještě na začátku roku v rozsáhlém rozhovoru.

Ale to už je teď passé.

Olayinka svými výkony zaujal Nigérii, jednu z nejslavnějších reprezentací na africkém kontinentu, a těší se na vysněnou premiéru.

Německý trenér Gernot Rohr ho vzal do týmu vedle Alexe Iwobiho či Wilfrieda Ndidiho, hráčů anglické Premier League, na přípravné utkání proti Brazílii.

A nigerijští fanoušci konečně poznávají jeho příběh.



Jak ho otec ve fotbalové kariéře zprvu příliš nepodporoval, jak do patnácti let trénoval bez kopaček a nyní je z něj teprve druhý fotbalista z Nigérie, který se trefil při debutu v Champions League.

Za Slavii, kterou si i v afrických médiích pletou s pro ně známější Spartou, nastoupil na San Siru proti Interu Milán a vstřelil gól. „Byl jsem pyšný. Na ten moment nezapomenu do konce života,“ líčil Olayinka pro nigerijský deník Today.

Třiadvacetiletý krajní záložník či útočník do Edenu přestoupil před rokem za více než 80 milionů korun a až do letošního příchodu Nicolaeho Stancia byl nejdražší posilou klubu. Dlouho se rozkoukával, trvalo mu, než si na náročné požadavky trenérů v čele s Jindřichem Trpišovským zvykl, než se adaptoval.

Ovšem v aktuální sezoně ožil: v zápasech Ligy mistrů proti Interu i Dortmundu patřil k nejlepším na hřišti a zaslouženě se těší na setkání s Brazilci. Ti hrají v rámci „Brasil World Tour“ s nigerijskými orly v neděli od 14 hodin českého času v Singapuru.

A Olayinka bude u toho.