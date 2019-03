Ve vzduchu visí rekordní přestup. Odejde Mbappé do Realu?

PRAHA V minulých dnech se významně podílel na kvalifikačních výhrách Francie: v Moldavsku pečetil vítězství gólem na konečných 4:1, proti Islandu řídil kanonádu 4:0 brankou a dvěma asistencemi. K tomu si Kylian Mbappé mohl všude přečíst, jak se horečně spekuluje o jeho možném přestupu z Paris St. Germain do Realu Madrid.

Například magazín France Football nadepsal svou obálku „Operace Mbappé“ a vyobrazil na ní dvacetiletou ofenzivní kometu a kouče Realu Zidana. „Zinedine Zidane a Real Madrid udělali z Kyliana Mbappého svůj první cíl pro příští letní přestupové okno. Madrid by mohl za útočníka PSG nabídnout částku kolem 280 milionů eur,“ píše France Football na svém webu.



Mbappé by se tak stal nejdražším fotbalistou světa. To však není zase tak překvapivé, protože už když přišel předloňské léto do Paříže z Monaka (nejprve na hostování a poté na přestup), stál 180 milionů eur, což je druhá nejvyšší suma po jeho současném brazilském spoluhráči Neymarovi (222 milionů eur).

Dohady o přestupu do Realu nejsou v Mbappého případě ničím novým. Už dřív se o této možnosti hovořilo, zatím však mladík zůstává v domovské Francii.

Spekulace logicky rozvířilo dění v posledních týdnech uvnitř Realu. Nejslavnější klub historie, který v minulých sezonách získal tři tituly z Ligy mistrů, se v tomto ročníku po odchodu kanonýra Cristiana Ronalda do Juventusu výkonnostně i výsledkově trápí. Je téměř jasné, že letos zůstane bez trofeje, včetně obhajoby v Lize mistrů. Krizi nejprve odskákal trenér Julen Lopetegui a po pár měsících i jeho nástupce Santiago Solari. Šéfovi klubu Florentinu Pérezovi se podařilo přemluvit k návratu na lavičku úspěšného Zidana a na letní nákupy mu měl slíbit až půl miliardy eur. Část z nich má pokrýt prodej některých hráčů, například se čeká odchod Garetha Balea, který se v královském klubu nikdy pořádně neprosadil.

Nicméně stejně rychle, jako se vyrojily zprávy o Mbappého přestupu, se objevily i reakce ze Španělska. Podle tamních zdrojů a médií zatím k uskutečnění operace Mbappé nedošlo.

Zároveň je pravda, že Mbappé by se Realu jistě velmi hodil a svou hrou by do jeho stylu skvěle zapadl. Kouzlit s míčem umí jako málokdo, zdobí ho rychlost i nečekané řešení situací, dává plno gólů. Přesně to, co po Ronaldově odchodu nyní Madridským pořádně schází.

A je otázka, jestli nezačnou PSG nároky na Mbappého překážet. Nedávno ho totiž UEFA znovu vyšetřovala kvůli možnému porušování finančního fair play.

Francouzovo jméno není jedinou položkou, kterou má Real údajně vyhlédnutou. Dalšími jsou již zmíněný Neymar, Paul Pogba z Manchesteru United, Eden Hazard z Chelsea či záložník Christian Eriksen z Tottenhamu.