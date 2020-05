VIDEO: Český souboj v Bundeslize bez vítěze. Schick pomohl Lipsku gólem k remíze s Herthou

Lipsko se ve třetím utkání po restartu ligy po koronavirové pauze muselo spokojit s dělbou bodů už podruhé a promarnilo příležitost posunout se na druhé místo za Bayern Mnichov. Na třetí příčce tabulky nyní ztrácí dva body na Borussii Dortmund, za lídrem zaostává o devět.



Leipzig (-300) takes the lead in the 68th minute!



Rune Jarstein can't hold onto Patrik Schick's shot and fumbles the ball into his own net. pic.twitter.com/hCtXX2bUfV