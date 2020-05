PRAHA Fanoušci Bohemians 1905 platí za ty nejvěrnější u nás. A opětovně to potvrdili i v prvním domácím zápase po restartu nejvyšší soutěže. Byť nemohli do hlediště milovaného Ďolíčku, našli si možnosti, jak duel svého týmu sledovat. A jak si užít čtyřbrankovou kanonádu do sítě Teplic.

Vy se nyní na fandění v okolí Ďolíčku můžete podívat v naší fotogalerii.