VIDEO: Ďurica sestřelil soupeře, nyní dostal trest na tři zápasy

PRAHA Obránce pražské Dukly Ján Ďurica dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dodatečně trest zákazu startu na tři soutěžní zápasy za faul na Lukáše Masopusta.

Jablonecký záložník se v utkání 14. kola nejvyšší soutěže po souboji se slovenským stoperem vážně zranil a bude chybět do konce podzimní části sezony.

„Byť nebyl hráč Ďurica vyloučen přímo během utkání, přistoupili jsme k disciplinárnímu řízení v souladu s článkem 3 Statutu Disciplinární komise LFA. S ohledem na následek zákroku (zranění faulovaného hráče) a s přihlédnutím na stanovisko odborných komisí, rozhodla disciplinární komise k zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání,“ prohlásil předseda komise Richard Baček.



Masopust se v 17. minutě na Julisce za stavu 2:0 pro Jablonec pokusil utéct podél lajny, ale Ďurica mu ostře zajel pod nohy a surovým zákrokem ho poslal k zemi. Šestatřicetiletý obránce dostal od rozhodčího Martina Nenadála pouze žlutou kartu, takže disciplinárka nemohla Ďuricovi rovnou zastavit činnost a nejdřív s ním musela zahájit řízení. Severočeši na hřišti posledního celku tabulky vyhráli 6:2.

„Kdybych se mohl vrátit v čase, šel bych do souboje také tvrdě, to zranění Lukáše Masopusta mě ale velmi mrzí. Po zápase jsem mu psal sms, že mě mrzí, že se to stalo, bohužel to nejde vrátit,“ citoval Ďuricu web Dukly. „Na disciplinárce se rozhodlo, že dostanu tři zápasy, což přijímám. Lukáš teď nebude moct nějaký čas hrát, trest beru jako chlap, začíná mi od pátku,“ dodal.

„Doufám, že to bude rychle za námi, je mi líto, že nemohu hrát zrovna v důležitých zápasech, které nás teď čekají. Takový je fotbal. Neměl jsem v úmyslu nikoho zranit a ještě jednou se omlouvám,“ uvedl zkušený obránce.



Ďurica přišel do Dukly na začátku září po vypršení smlouvy v Trabzonsporu a okamžitě se stal klíčovým hráčem nového trenéra Romana Skuhravého. V české lize rodák z Dunajské Stredy odehrál osm utkání a vstřelil dva góly.

Stejný trest dostal i Budínský

Za své vyloučení v utkání se Spartou dostal trest na tři utkání i karvinský Lukáš Budínský, který si k zákazu činnosti přidá i pokutu 10 000 korun za to, že po vyloučení ironicky zatleskal sudím.

Derby pražských rivalů Sparty a Slavie skončilo na hřišti vyrovnaně, disciplinární komise nyní rozdala tresty.

Sparta musí zaplatit 130 tisíc korun za porušení povinností pořádajícího klubu (pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, nevhodné pokřiky fanoušků a vhazování předmětů na hrací plochu), Slavia rovných sto tisíc ( použití pyrotechniky, vhazování pyrotechniky do prostoru okolních sektorů mezi ostatní diváky, nevhodné pokřiky fanoušků).

Kromě nich si pokutu 40 tisíc korun odnesl Baník Ostrava (za chování fanoušků v duelu s Plzní), zaplatit 30 000 korun budou muset Bohemians 1905 i Teplice za chování fandů ve vzájemném zápase.