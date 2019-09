VIDEO: Nejlepší zákrok všech dob. Ruský obránce předvedl neuvěřitelný skok na brankové čáře

V sobotním duelu ruské Premier Ligy na hřišti úřadujícího vicemistra a účastníka Ligy mistrů Lokomotivu Moskva předvedl levý bek Rostova obrovské sebeobětování, kvůli němuž vyhrál outsider na hřišti favorita 2:1.

Černov, který zároveň přihrál na první gól svého týmu, nejprve po chybném vyběhnutí gólmana Rostova Baburina a hlavičce útočníka Lokomotivu Smolova akrobaticky vykopl těsně před brankovou čarou míč do hřiště.

Takový zákrok už je sám o sobě výborný, ale na hřištích občas k vidění bývá.

Co však nikdo nikdy ještě neviděl, je následující Černovova reakce. V poloze ležícího hráče za brankovou čarou si všiml, že se míč do odkryté brány snaží dopravit domácí Djordjevič, který si rovnal balon na střelu.

Černov se však stihl ze země vymrštit na brankovou čáru a zády do hřiště Djordjevičovu dorážku neuvěřitelným způsobem vyrazil.

Černovův skok se stal okamžitě hitem na sociálních sítích a fanoušci evropských klubů se nyní předhánějí v tom, kdo si neuvěřitelně pružného a pozorného obránce pořídí.

⚽️This is some of the best defending I've seen a while.



Evgeniy Chernov, take a bow.pic.twitter.com/GBvUDvOSj9