VIDEO: Neymar si při pádu ošklivě poranil kotník a hřiště opouštěl v slzách, PSG bude chybět delší dobu

Paříž Velmi smolné utkání prožili ve 14. kole francouzské ligy fotbalisté Paris St. Germain. Nejenže elitní klub z hlavního města prohrál šlágr s Lyonem (0:1), svěřenci Thomase Tuchela navíc na delší dobu přišli o svoji největší hvězdu - Brazilce Neymara.

Zápas, na který budou chtít co nejrychleji zapomenout. I tak by se dalo popsat utkání PSG proti Lyonu. Pařížané sice po většinu utkání drželi míč na svých kopačkách, za celý zápas ale vystřelili pouze jednou na branku Anthonyho Lopese.

A tak zákonitě přišel trest.

Ve 35. minutě poslalo Lyon do vedení pravé křídlo Tino Kadewere, PSG se na odpověď do konce zápasu už nezmohlo. Ba co víc. V poslední minutě utkání došlápl hostující obránce Thiago Mendes Neymara, který při pádu nešťastně došlápl a ošklivě si poranil pravý kotník. Mendes dostal po konzultaci hlavního rozhodčího s VARem červenou kartu, brazilský útočník opouštěl hřiště v slzách.



„Když jsem ho viděl po zápase s doktory, tak už vypadal vyrovnanější. Musíme počkat na výsledky testů, zákrok ale vypadal ošklivě, snad to nebude delší zranění,“ řekl trenér PSG Thomas Tuchel.



Svěřenci kouče Tuchela z třetího místa tabulky ztrácejí bod na vedoucí duo Lille, Lyon. PSG narazí v osmifinále Ligy mistrů na španělskou Barcelonu, se kterou se francouzský velkoklub utká v druhé polovině února. Podle prvních odhadů lékařů je možné, že se Neymar zmiňovaného osmifinále ani nemusí zúčastnit.

