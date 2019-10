VIDEO: Obrovská ostuda pro rozhodčí z Ostravy. Byli přistiženi, jak fandí klubu, který dovedli k výhře

krnov/praha Tento zápas si trojice sudích z Moravskoslezského kraje za rámeček určitě nedá. V nedělním duelu 9. kola krajského přeboru mezi Krnovem a Břidličnou (1:0) nejprve povolili domácímu týmu vystřídat šest, tedy o jednoho fotbalistu víc, než dovolují pravidla. A pak se ještě nechali přistihnout, jak s domácím fanouškem skandují „Krnov, Krnov!“

Video, které zachytilo Jiřího Picmause a Davida Lalíka, tedy asistenty sudího Petera Vrťa, jak skandují s krnovským fanouškem, který u toho bubnuje, se okamžitě stalo hitem sociálních sítí.

Samotný Vrťo ani delegát Jiří Malinovský sice přítomni na záznamu vidět nebyli, ale ani oni si duel za rámeček nedají.

„Rozhodčí dnešního zápasu Krnov – Břidličná. Je zarážející, že už i hráčům Krnova je smutno a stydno, proto pustili video ven z útrob úplatkářské bašty Krnova,“ popsal Michal Minich, který videozáznam zveřejnil na svém facebookovém profilu.

„Rozhodčí dnešního zápasu Krnov – Břidličná. Je zarážející, že už i hráčům Krnova je smutno a stydno, proto pustili video ven z útrob úplatkářské bašty Krnova,"

Když se videozáznam i informace o tom, že Krnov nepovoleně střídal hned šestkrát, dostal k vedení Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS), okamžitě pozastavilo všem třem sudím činnost.

„Komise rozhodčích se v úterý sešla a pozastavila všem třem sudím delegaci a předvolala si je na příští jednání, aby vše vysvětlili. Poté dojde k vynesení verdiktu,“ řekl Deníku sekretář MSFKS Vladimír Janoško.

„Komise rozhodčích (MSKFS) k tomu přistoupila tak, že k utkání jeli z Ostravy všichni tři najednou jedním autem, a stejným způsobem měli také hřiště v Krnově opustit. Takto jsou školeni a je jim to doporučováno,“ pokračoval.

„Nicméně zde to sudí nedodrželi a hlavní odjel bez asistentů. Proto má rozhodčí Vrťo také pozastavenu činnost, aby vše komisi zdůvodnil. Zatím to totiž nevíme,“ vysvětlil Janoško, proč komise zastavila činnost i hlavnímu sudímu.

Mnohem větší potíže však nastaly pro Picmause s Lalíkem, kteří se u svého „fandění“ Krnovu nechali natočit.

„Pokud jde o sudí Picmause a Lalíka, tak jsou předvoláni navíc proto, aby vysvětlili, obsah zveřejněného videa. Někdo vám velmi jednoduše může tvrdit, že je to z nějaké soukromé oslavy. Jde o to, že nevíme, odkud ten záznam je,“ pokračoval Janoško.

Dohromady pak dopustili šest střídání u domácího Krnova, za což hrozí domácímu týmu i kontumace utkání.

„Zde je možné udělit finanční pokutu, nebo i kontumační výsledek, protože šestý hráč zde nastoupil neoprávněně. STK (sportovně-technická komise) dá návrh pro Disciplinární komisi na výši trestu. Verdikt však těžko předpovídat, protože každý případ je jiný,“ upozornil Janoško.

„Abych uvedl příklad. Kdyby byl stav 5:0, lze si představit, že STK konstatuje, že šlo o neoprávněný start, ale nenavrhne na kontumaci, protože lze těžko předpokládat, že střídání třicet vteřin před koncem by konečný výsledek nějak ovlivnilo. A řešilo by se to pouze finanční pokutou. Jiné je to však v tomto případě, kde to bylo jen 1:0. Lze totiž argumentovat, že mohlo dojít ke srovnání či otočení skóre,“ dodal s tím, že jde primárně o chybu vedoucího mužstva.



Co je to však pro fotbalisty a funkcionáře Břidličné, kteří na sociálních sítích sledovali, jak se jim rozhodčí na dálku vysmívají.

„Ta porážka mě ani tolik netrápí, domácí měli více šancí. Štve mě ale, jak bylo utkání ze strany rozhodčích vedeno a co se dělo poté. Vyzývám i ostatní kluby v regionu, ať si to nenechají líbit,“ uvedl trenér gólmanů Břidličné Tomáš Věneček.

„Strašně mě tohle mrzí. Připravujeme tým týden co týden na mistrovský zápas a pak nám ho někdo takto znechutí a ještě po zápase u piva křičí s domácími funkcionáři: Ať žije Krnov!“ doplnil.



Ještě víc ho však štve vedení zápasu sudím Vrťem, který prý vůbec nedal šanci Břidličné bodovat.

„Rozhodčí nám vstupoval do hry, nenechal nás hrát, otáčel fauly a není to jediný zápas, který Břidličná takto v Krnově odehrála. Jestli tohle je koncepce domácího týmu, jakou to je opravdu smutné,“ smutnil Věneček.