VIDEO: Ostudné jesle. Di Mária zesměšnil nového kouče. Novou smlouvu nedostaneš, smějí se mu

Paříž Ve své kariéře kopal po boku Cristiana Ronalda, Lionela Messiho i Neymara. Oblékal dres Realu Madrid, Manchesteru United nebo Benfiky Lisabon. Teď si kroutí už šestou sezonu v Paris Saint-Germain, kde mu v létě končí smlouva. „Novou už nedostane,“ smějí se Ángelu Di Maríovi fanoušci Pařížanů. Proč? Na tréninku zostudil nového kouče.

Patří ke slavné argentinské generaci, která přemohla ve finále světového šampionátu do 20 let v Kanadě český výběr. Proti Martinu Feninovi, Ondřeji Kúdelovi či Luboši Kaloudovi tehdy nastoupila dnes světová esa: útočník Manchesteru City Sergio Agüero, dlouholetý špílmachr Sevilly Éver Banega či náhradní brankář Manchesteru United Sergio Romero. Mimo dění finálového duelu zůstal ještě jeden významný fotbalista současnosti. Na lavičce zůstal totiž nevyužitý Ángel Di María.

Ohromný talent, který vyrostl pro velký fotbal v lisabonské Benfice. Z Portugalska později zamířil do Realu Madrid, kde čtyři roky udivoval po boku Cristiana Ronalda. S Bílým baletem získal pět trofejí, dosáhl i na „ušatý pohár“ pro vítěze slavné Champions League.

Později se přesunul do Anglie, kde oblékal dres Manchesteru United. Rudí ďáblové za něj zaplatili tehdejší rekordní poplatek v podobě 75 milionů eur. Ale na Old Trafford rodákovi z argentinského Rosaria příliš nedařilo, a tak přišlo další stěhování. Tentokrát k Eiffelovi věži.



Ve městě lásky se Di Mária rychle usadil. Brzy začal bořit rekordy, třeba ten v počtu asistencí. S PSG sbíral francouzské ligové tituly a snažil se opět dosáhnout na triumf v Lize mistrů. Nejblíže mu byl minulý rok, ale Pařížané ve finále podlehli Bayernu Mnichov. A právě tenhle neúspěch ve spojitosti se špatným vstupem do další ligové sezony ukončil působení u obhájce Ligue 1 Thomasi Tuchelovi, jehož nahradil Mauricio Pochettino.

Trenér - krajan, co více si ke konci kontraktu přát. Možná ne to, co se stalo na tréninkovém hřišti. Mauricio Pochettino se totiž rozhodl, že se s hráči zapojí na tréninku do baga. Jenže když se dostal doprostřed, netušil, co ho čeká. Ángel Di María si s ním pohrál natolik, že mu nasadil jesle a takřka okamžitě se stal terčem týmového posměšku. A srandu si z argentinského fotbalisty, především kvůli končícímu kontraktu, nedělají jen spoluhráči, ale také fanoušci na sociálních sítích.

Sám kouč PSG to bral ale sportovně. „To je riziko, když si s nimi chcete zahrát. Oni mají neuvěřitelnou kvalitu a mně je 48 let, takže už mě ty nohy moc neposlouchají,“ zasmál se bývalý kouč Tottenhamu.



Jestli se nakonec bude Ángel Di María, který v reprezentaci pravidelně nastupuje po boku Lionela Messiho, po sezoně stěhovat nebo ne, napoví až čas. Zatím je neodmyslitelnou součástí ofenzivy Pařížanů, kde nastupuje po boku útočných es Kyliána Mbappého a Neymara.