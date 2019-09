VIDEO: Plivl Tetteh skutečně na Součka? Tvrdík zveřejnil záběry incidentu z kamery na plyšákovi

Praha Pondělní obvinění slávisty Vladimíra Coufala v diskuzně-zábavním pořadu TIKI-TAKA na televizi O2 TV Sport, že útočník Sparty Benjamin Tetteh plivl na kapitána sešívaných Tomáše Součka, nabírá reálnějších rozměrů. Na svém Twitteru zveřejnil Jaroslav Tvrdík video, které celý incident zachytilo. Úsměvným faktem je, že jediné konkrétní záběry jsou natočeny z plyšáka, který sloužil pro charitativní účely během nedělního derby.

Slavia vyrovnala vítězstvím 3:0 nejvyšší výhru na Spartě v samostatné historii, o tři góly (4:1) zvítězila na Letné ještě v roce 2008. Obhájce titulu z Edenu neprohrál v devátém soutěžním derby po sobě a dál vede tabulku o tři body před druhou Plzní.

Největší kontroverzi předvedl v 82. minutě útočník Sparty Benjamin Tetteh. Hbitý Ghaňan neunesl několik zákroků na svoji osobu a po tvrdém skluzu zajel do Davida Hovorky. Od sudího Miroslava Zelinky obdržel rovnou červenou kartu.

„Suk (Souček) mu něco říkal a Tetteh, který seděl na zemi, mu nadával, a pak na něj i plivl,“ uvedl v pondělním pořadu TIKI-TAKA obránce Vladimír Coufal.



Vedení Sparty však Coufalovu verzi odmítalo. „Souček k němu přiběhl a vulgárně našemu hráči nadával, pak si názory vyměňovali. S Tettehem jsme o situaci mluvili a on nám řekl, že na Součka neplivl,“ uvedl mluvčí Ondřej Kasík.

Chování Tetteha vytočilo i herce a fanouška Sparty Jakuba Štáfka. „To, co na hřišti předvedl Tetteh, byla hloupost. Já bych ho pak v kabině trefil,“ nebral si servítky představitel Juliuse Lavického z populárního seriálu Vyšehrad.

Z televizních záběrů žádný důkaz nepřišel. Celý incident mezi Tettehem a Součkem ale zachytila jedna z kamer nastavena na jednom z plyšáků sešívaných, který byl určen na charitativní úmysly. Celou situaci zveřejnil na svém Twitteru Jaroslav Tvrdík.

Derby ocima medvidka aneb kdyz Vas plysova hracka usvedci ze lzi. pic.twitter.com/iOTvw1Uov1 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 24, 2019

Na videu je vidět, pohyb Tettehovy hlavy směrem k Součkovi, který se k němu sklání, jestli ale došlo na plivanec (byť se hostující záložník následně ve tváři otřel), stoprocentně identifikovat nelze.

Pod zmiňovaným videem se navíc rozjela diskuze i ohledně dalšího výroku Vladimíra Coufala ve fotbalovém pořadu. Ten upozorňoval, že za házení kelímků a pyrotechniky byl zavřený stadion Slavie v duelu s Libercem a nahlas spekuloval, jestli tomu bude i v případě Sparty. Fanoušci Sparty ho tak začali nazývat práskačem.



„Bylo to hodně špatně řečeno, to je pravda. Předpokládám ale, a doufám, že tím Cuf chtěl upozornit na dvojí metr disciplinárky a za nesmyslný zavření našeho stadionu. Nešťastně, to nepopírám,“ reagoval bývalý lídr Tribuny Sever Lukáš Vala alias Strašák.



„Přesně tak strašáku!! Uznávám, že jsem to neřekl šťastně. Kdo chtěl, tak to pochopil. Zavřený stadion bych nepřál dokonce ani Spartě. Je to katastrofa. A kelímky byla jejich blbost nám to na hřišti jen pomohlo,“ uvedl Coufal na pravou míru.

Zdá se, že derby bude ještě nějaký ten pátek mezi fanoušky i odborníky rezonovat.