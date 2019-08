VIDEO: Předčasný adept na gól roku? Kroos nádhernou střelou z dálky nedal brankáři nejmenší šanci

Vigo Fotbalisté Realu Madrid v úvodním kole španělské ligy i v oslabení porazili 3:1 Celtu Vigo. O vítězství hostujícího celku, který hrál poslední půlhodinu bez vyloučeného Luky Modriče rozhodli Karim Benzema, Toni Kroos a Lucas Vázquez. Zvláště střela německého reprezentanta Kroose však měla parametry, které ho reálně opravňují v účasti o gól roku.

Real Madrid vstoupil do úvodního utkání La Ligy bez vysněné posily Edena Hazarda. Toho tak v úvodní jedenáctce překvapivě nahradil Gareth Bale, jenž byl v létě dlouho spojovaný nejenom podle slov trenéra Zinédina Zidana s přestupem ze Španělska.

„Zůstává tady a musíme to brát jako dobrou věc,“ prohlásil francouzský kouč. „Hazardovo zranění byla smůla, ale bez ohledu na to jsem měl v úmyslu Garetha dát do základu. Stejně jako všichni ostatní chce ukázat klubovému dresu respekt, jaký si zaslouží,“ dodal Zidane po utkání.

Španělský velkoklub se dostal do vedení zásluhou Karima Benzemy, pak ale hrál o deseti, když červenou kartu Luky Modriče posvětil videorozhodčí.

Gólová akce Kroose začíná v čase 3:26.

Oslabení ale Realu neodradilo od útočných choutek. Po přihrávce Marcela, který uvolnil na středu hřiště Toniho Kroose přišel krásný fotbalový moment. To si totiž německý středopolař míč dvakrát přisunul na střed a nechytatelnou střelou ze 35 metrů nedal o břevno šanci brankáři Celty Vigo Rubenu Blancovi.

Výhru Bílého baletu pojistil ještě deset minut před koncem křídelník Lucas Vázquez, aby pak na závěrečných 3:1 pro Real korigoval po třech minutách na hřišti osmnáctiletý útočník Celty Losada.