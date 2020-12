VIDEO: Rozruch v Anglii. Fanoušci Millwallu vypískali vlastní hráče za podporu hnutí Black Lives Matter

Londýn V anglickém fotbale se pozvolně vrací na tribuny fanoušci a v sobotním utkání druhé nejvyšší ligy se hned postarali o rozruch ti z Millwallu. V utkání proti Derby County (0:1) totiž vypískali své hráče za to, že na začátku utkání poklekli na podporu hnutí Black Lives Matter.

Poprvé po osmi měsících se rozhodla britská vláda vypustit na stadiony první vlnu fotbalových fanoušků, ovšem jen v méně rizikových oblastech země - v Londýně, na jihu Anglie a v Liverpoolu bude povoleno během jednotlivých zápasů až dva tisíce fanoušků.

Dostane se tak či dostalo na příznivce Arsenalu, Chelsea, Crystal Palace, Fulhamu, Tottenhamu, West Hamu, Liverpoolu, Evertonu, Brightonu a Southamptonu. Ostatních deset mužstev včetně dvou gigantů z Manchesteru či Leicesteru se naopak musí kvůli rizikové poloze nadále obejít bez fanoušků.

Na sobotní utkání se tak dostali i fanoušci Millallu, ti ovšem hned před začátkem utkání projevili svoji nespokojenost. To když jejich hráči poklekli na podporu hnutí Black Lives Matter, jako tomu už je v Anglii od smrti George Floyda v USA zvykem, své mužstvo na protest vybučeli.

„Buďme spravedliví, byla to pouze malá skupinka fanoušků Millwallu, která na hráče nebučela,“ poznamenal s notnou dávkou ironie bývalý anglický reprezentant a v současnosti expert Gary Lineker.



Ten totiž naráží na fakt, že jsou fanoušci Millwallu dlouhodobě považováni za ty nejradikálnější a jejich nejznámějším popěvkem je „No one likes us, we don’t care.“ (Nikdo nás nemá rád, je nám to jedno).

Tentokráte ale u většiny skalních příznivců našli zastání.

„Konečně někdo v Anglii ukázal nesouhlas s tímto povinným zlem. Doufám, že se připojí i další kluby,“ je nejčastější odpověď zarytých fanoušků.

V Anglii ale nejde o první událost podobného charakteru. V červnu během zápasu Manchesteru City proti Burnley (5:0) si pronajali fanoušci hostujícího celku letadlo, na které zavěsili nápis „All White Lives Matter“ (Na životech bílých záleží).