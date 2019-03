VIDEO: 'Ta byla přísná.' Karviná podlehla Dukle kvůli pozoruhodné penaltě a absenci videa

PRAHA Duel dvou týmů, které jsou ohrožené sestupem, odstartoval v pátek velice zajímavě. Záložník Dukly Praha Branislav Miloševič padl v pokutovém území Karviné jako podťatý a rozhodčí Julínek neváhal. Jestli tam kontakt byl, ponechme na svědomí hráče Pražanů. Bohužel pro Karvinou, a asi i fotbal, na záchranářském zápase videorozhodčí nebyl…

Pokud se v probíhající sezoně ozývaly hlasy, zpochybňující regulérnost naší nejvyšší soutěže, po tomto víkendu určitě ještě zesílí. Vozů pro videorozhodčí není mnoho, a tak se pravidelně vyskytují jen na zápasech nejlepších týmů, na ty z nižších pater tabulky dojde jen málokdy.

Před utkáním Dukly s Karvinou byla situace jasná. Pražané měli 16 bodů, Slezané 17. A pokud by slezský tým zvítězil, Dukla už by měla jen velice malé naděje na záchranu. Karvinou navíc před vzájemným zápasem převzal známý hecíř František Straka, ani to týmu z Julisky nehrálo do karet.



Jenže hned ve druhé minutě přišlo nařízení pokutového kopu pro Duklu. Podle Miloševiče, který se k skácel k zemi, ke střetu s protihráčem Čoličem došlo. „Osty (Ivan Ostojič) mi výborně nahrál balon, já to zpracoval a ucítil kontakt na zádech. Spadnul jsem a myslím, že to byla jasná penalta,“ konstatoval třicetiletý hráč.

Djuranovič penaltu proměnil, navíc o tři minuty později přidal samotný Miloševič druhý gól, a Dukla nakonec zvítězila 2:1.



Pražané si minule na sudího stěžovali

Absenci kamer po minulém kole kritizovala právě Dukla, kterou ve Zlíně poškodil rozhodčí Zbyněk Proske. Nejprve neodpískal zákrok domácího Tomáše Poznara, po němž ihned následovala branka zlínských hráčů, a v nastavení nařídil velice přísnou penaltu, z níž v čase 90+6 rozhodl právě útočník Poznar.



„Hráč Jan Holenda nechal ruce na zádech Tomáš Poznara, který se podlomil v momentě, kdy míč viděl vysoko na jejich hlavami. Pokud by hráč Holenda fauloval (strčení rukama), musel by Poznar vletět po hlavě do branky a v případě zatažení za dres by toto muselo být jasně znatelné ze záznamu. V tomto případě to vidíme, jako jasné filmování hráče Poznara a špatně odpískaný PK.“ stěžovala si Dukla v obsáhlém protestu, který zahrnoval i řadu dalších herních situací.



Komise rozhodčích Fotbalové asociace nakonec oba kritické momenty zápasu Zlín – Dukla vnímala podobně jako pražský tým.



Nyní se ale situace otočila, a Pražané se na sudího Pavla Julínka rozhodně zlobit nemohou. Avšak klasik by nařízenou penaltu okomentoval slovy: „Ta byla ale přísná!“