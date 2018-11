VIDEO: Fotbalista Manchesteru City zakopl o trávník, pískala se penalta

MANCHESTER/PRAHA Takovou penaltu opravdu svět neviděl. Raheem Sterling se v zápase Ligy mistrů svalil na zem a sudí Kassai neváhal: Penalta! Jenže opakovaný záběr ukázal, že celé to bylo trochu jinak.

Manchester City were awarded a penalty for this  pic.twitter.com/2CBMEyuK9h