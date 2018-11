ŽIVĚ: Plzeň - Real Madrid 0:4 ve 2. poločase. Real ukazuje domácím extratřídu

PLZEŇ/PRAHA Fotbalisté Plzně hrají v Lize mistrů s Realem Madrid, a mají jasný cíl - navázat na dva týdny starý vzájemný zápas ve skupině G. V něm čeští šampioni nečekaně potrápili obhájce trofeje a ze španělské metropole si odvezli těsnou porážku 1:2. Jeden z nejslavnějších klubů světa do Plzně přijel s novým trenérem Santiagem Solarim.

Krize „Bílého baletu“ na konci října vyvrcholila ligovým debaklem 1:5 od úhlavního rivala Barcelony, po němž byl odvolán trenér Julen Lopetegui. Vítěze posledních tří ročníků Ligy mistrů dočasně převzal argentinský kouč rezervního týmu Solari a s Realem vyhrál oba soutěžní duely - v poháru s třetiligovou Melillou (4:0) a ve španělské lize s Valladolidem (2:0).

Plzeň uzavírá skupinu G s jedním bodem a po utkání může ztratit i teoretickou šanci na postup do jarní fáze „milionářské“ soutěže, pokud podlehne Realu a současně AS Řím porazí v Moskvě CSKA. Madridský favorit je se šesti body v tabulce druhý o tři body za AS, moskevský celek má čtyři body.

Souboj Plzně s Realem začal ve vyprodaných Štruncových sadech ve 21:00. Přímý přenos vysílá stanice O2 TV Sport, online přenos můžete sledovat na portálu sport.lidovky.cz.