VIDEO: Zkrat syna francouzské legendy. Thuram junior plivl na protihráče a byl vyloučen

Když přišel před rokem a půl Marcus Thuram do Mönchengladbachu z francouzského Guingampu, šly na něj pouze pochvalná slova. Syn slavného Liliana Thurama, jenž rozhodl dvěma góly proti Chorvatsku o postupu Francie do finále a pomohl k následnému zlatu na domácím mistrovství světa v roce 1998, stihl za své působení v Borusii ve 44 zápasech vsítit 12 branek a výrazně se podílel na vzestupu tradičního německého celku.

Ten ale i přes přestup do osmifinále Ligy mistrů nevyhrál už šest zápasů v řadě a po prohře s Hoffenheimem se propadl na osmé místo bundesligové tabulky.

A právě zmiňovaný Thuram naprosto nezvládl průběh utkání.

Marcus Thuram sent off for spitting at Hoffenheim’s Stefan Posch today - a really petulant move in the middle of a particularly intense moment in the pandemic in Germany & beyond. pic.twitter.com/oW1SbaNU6u