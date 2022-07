Viking - Sparta 2:1, v nastavení hosty potopil zkrat Hancka, sbohem poháry

Zápas se přehoupl do nastavení, zbývaly tři minuty a došlo by na prodloužení. Stav 1:1. Kapitán Hancko si hraje ve vápně s míčem, nemá komu rozehrát, špičkou kopačky posune míč tam, kde si myslí, že je brankář Holec.

Jenže ten stojí dál, situaci nezachrání a Traoré do prázdné brány souboj o postup rozhoduje. Sparta v pohárech končí se soupeřem, který je na evropské poměry podprůměrný.

Nebyla schopná proměnit šance v obou zápasech a v odvetě dělala chyby v defenzívě. Štace dánského kouče Briana Priskeho nezačala dobře.

Nejspíš se už viděli v kabině. A to v obou poločasech. Sparťany potopila nesoustředěnost v závěrech obou částí.

Nejdřív podcenili akci z levé strany, z vápna sice vytlačili kličkujícího Solbakkena, který musel hrát zpátky. Stoper Vevatne nic nevymýšlel a tvrdě z první vypálil. Holec u bližší tyče jen poklekl a ohlédl se.

V závěru první půle domácí Viking vyrovnal na 1:1, rychle se oklepal ze sparťanského úderu, který krátce předtím zařídil hlavičkou levý obránce Zelený.

Pro sparťany byl vyrovnávací gól rána. Otřásl s nimi do zbytku zápasu.

Tak dlouho se snažili, stříleli, zahazovali šance. A když už konečně dali gól, z ojedinělé protiakce inkasovali.

Ohlušující pískot provázel každý dotyk sparťanského kapitána Hancka, jehož v úvodu loktem trefil domácí hromotluk Karlsbakk a fanoušci si mysleli, že slovenský stoper simuloval.

Hancko v 21. minutě napřáhl za hranicí pokutového území, jeho krásná střela však trefila spojnici břevna a tyče.

Sparťanský nápor vrcholil, hosté herně dominovali, drželi míč, kombinovali a vytvářeli si slibné příležitosti. Jenže s nimi nakládali jako před týdnem doma.

Kuchta běžel sám a střílel zblízka po zemi. Fortelný pak krásně z voleje. Byly to vypracované akce. Jenže nic, efekt nula. Aktivní hra a výrazná převaha nebyla hostům k ničemu.

Bylo logické, že pak sparťané znervózněli. Tak moc chtěli, ale pořád naráželi. A museli jim být jasné, že šance si nebudou vytvářet donekonečna.

Když Holcovi vypadl z rukou centr a domácím tím poskytl roh, Viking se ze sevření v 25. minutě vymanil.

Než se roh rozehrál, před Holcem se v malém vápně odehrávaly potyčky a strkanice, kosovský sudí rozdával žluté karty. Bouřili fanoušci, probudili tím své hráče a sparťanský brankář měl najednou spoustu práce. Domácí zjistili, že nemusí jen bránit a začali zlobit.

Přitom od začátku zalezli před vlastní pokutové území, bránili ve všech lidech. Je chyba sparťanů, že bojácného protivníka netrestali góly. Po dvaceti minutách mohlo být hotovo, ale nebylo.

Když už se zdálo, že i další poločas skončí bez branek, po nenápadné akci i centru Wiesneru se na zadní tyči zjevil Zelený a hlavou dal konečně gól. Jenže vedení sparťané neudrželi.

Po přestávce už nebyli hosté tak výrazní. Sice jako první měli velkou šanci, ale pak byli nebezpečnějším týmem domácí.

V 54. minutě měl Wiesner nalitý míč třináct metrů od brány, ale vysoko přestřelil.

Hrotový útočník Kuchta stejně jako v prvním utkání nedostal míč, který potřebuje. Nějakou prostrkávačku, přihrávku do ulice mezi obránce. Nic. Neadresné centry sbírali domácí hlavičkáři.

Nedařilo se křídlům Peškovi s Haraslínem. Fortelný se Sadílkem jsou nesmírně pracovití záložníci, ale nevytvoří šanci. Karabec byl hodně nepřesný, spoustu míč poztrácel.

Na Spartu platil jednoduchý fotbal domácích. Rychlý přechod, dlouhý nákop, žádné velké vymýšlení. Po hodině hry si vypracovali vyloženou šanci, když přízemní centr doputoval na druhou stranu vápna, ale proti střele Pattynamy se Holec vytáhl.

Pak už čekali na brejky, poctivě bránili a nechali tvořit sparťany, kteří se postupem času dostávali do křeče. Zápas směřoval k remíze, čili do prodloužení. Ještě než došlo na osudnou chybu Hancka, mohl rozhodnout Mejdr. Ve vápně k němu doputoval míč, on měl spoustu času, ale levačkou poslal spíš malou domů, než aby dal gól.

Sparťané v minulých dvou sezonách hráli skupinu Evropské ligy, letos na ně vyšla kvalifikace pohárové soutěže číslo tři. Ale ztroskotali hned na prvním protivníkovi.