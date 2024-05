Plzeň - Sparta 1:2, k titulu i pohár. Finále rozhodl v nastavení Birmančevič

Sparta v jedné sezoně vyhrála ligu i pohár po deseti letech. V roce 2014 ve finále v Edenu rovněž zdolala Plzeň.

„Je to odměna za práci, kterou tu dva roky odvádíme. Máme svojí mentalitu, svůj styl, nikdy se nevzdáváme, což se nám nejednou vyplatilo. Su rád, že bojujeme všichni za jednoho a že do toho jdeme naplno. To se pak ukázalo,“ uvedl sparťanský kapitán Ladislav Krejčí v rozhovoru pro Českou televizi.

„Plzeň je silným soupeřem, hodně využívá osobní souboje a do hry dává fyzický aspekt. Nemyslím si, že by to dnes bylo o štěstí. Finálové zápasy jsou o detailech, které musejí jít ve váš prospěch. Děláme fotbal proto, abychom vyhrávali trofeje. Je to těžké, česká liga je těžká, tahle pohárová sezona byla náročná. Vyhrát dvě trofeje je prostě úžasné,“ přidal kouč Brian Priske.

Závěr finále se zvrhl v nedůstojné scény. Nejdřív po sobě šli fotbalisté na hřišti, po závěrečném hvizdu pořadatelé chyběli u sektoru domácích fanoušků, kteří vtrhli na plochu a běželi přes celé hřiště se porvat. Slavící sparťané raději zmizeli do kabin, na trávník nastoupili policejní těžkooděnci, kteří zahnali domácí fanoušky a rvali se s těmi sparťanskými.

Osmdesát minut finále bylo zbytečných. Kdyby se neodehrály, vůbec nic by se nestalo. Zajímavý byl až závěr, kdy padly všechny tři branky.

Jediným vzrušujícím okamžikem první půle byla hlavička Krejčího, na kterou Jedlička nedosáhl. Až když byl míč dávno v síti, sudí Berka odpískal sparťanskému kapitánovi útočný faul, který se zrodil během pošťuchování při letu centru.

Videoasistent změnu verdiktu nedoporučil, protože o zjevnou chybu hlavního sudího na hřišti se nejednalo.

Plzeňští zvolili styl jako při velkých zápasech v evropských pohárech. Vsadili na tvrdou a otravnou defenzivu, nechali hrát soupeře a spoléhali, že se ujme jeden z mnoha nákopů na hromotluka Chorého. Ten sváděl vzdušné souboje, míče sklepával nebo prodlužoval za sebe. Souvislé akce od domácích se fanoušci nedočkali. Plzeňští spíš těžili ze sparťanských nevynucených chyb na vlastní polovině.

Sparťané sice drželi míč, ale v poslední třetině hřiště naráželi. Útočníci dostali málo přihrávek do správných míst a proti přesile se individuálně Birmančevič či Haraslín prosadit nedokázali.

Hostům vadila dotěrná obrana, Plzeňští zavírali v hojném počtu všechny prostory do pokutového území a sparťané si nevěděli rady.

Zápas z obou stran provázela spousta nepřesností, pokažených přihrávek a faulů. Do toho opakovaně zasahoval sudí Berka, který předvedl několik podivných verdiktů.

Druhá půle začala nadějně, když Vydra ostrou střelou z dvaceti metrů donutil sparťanského gólmana k zákroku. Po hodině hry se jen ohlédl za povedeným obstřelem Dweha z ostrého úhlu. Plzeňský stoper naznačil, zasekl, vyhnul se Preciadovi a trefil tyč.

Zdálo se, že sparťanům po víkendových oslavách titulu docházely síly. Postupně přenechali aktivitu soupeři, jejich výkon z první půle se zhoršil. Plzeňští hrozili z jednoduchých akcí, standardek.

Bylo jasné, že jestli padne gól, tak bude šťastný nebo náhodný. Deset minut před koncem ho dala Sparta. Dlouhý Preciadův nákop z poloviny hřiště Birmančevič vracel od zadní čáry před bránu, Jedlička ho vyrazil do spoluhráče Dweha, od jehož hlavy se míč odrazil do prázdné brány.

Sparťané a jejich radost po vítězství v domácím poháru nad Plzní. Trofej drží kapitán Ladislav Krejčí.

Sparťané ožili, vzápětí mohli přidat druhý gól, ale Krejčímu u zadní tyče chyběl krok.

Plzeňskou snahu o závěrečný nápor přibrzdil Šulc, který za zbytečný faul na polovině soupeře dostal druhou žlutou kartu. Přesto domácí dokázali i v deseti vyrovnat. Sparťané neodvrátili standardku. Dweh vyhrál důležitý souboj s Preciadem, Kliment takřka ztracený míč vrátil před bránu, kde byl nejdůraznější Chorý a hlavou se štěstím procpal míč do sítě.

Když náhradní sudí Pechanec ukazoval, že se bude nastavovat šest minut, hosté udeřili podruhé. Plzeňští sice odvrátili roh, ale k Rynešovi se míč vrátil, ve vápně si ho Birmančevič narazil a přízemní střelou překonal Jedličku.

Závěr se zvrhl v potyčky, nervózní scény, fauly. Červenou kartu dostal sparťanský kustod Stracený, který se přes půl hřiště běžel zastat Krejčího.

A pak úřadovali chuligáni a policejní těžkooděnci.