Vrátí staronový šéf Laporta Barceloně lesk a trofeje? Ve volbách zabral i jeho obří transparent u stadionu Realu

Čtyři domácí tituly, dva triumfy v Lize mistrů, uvedení na vrcholnou scénu kanonýra Lionela Messiho nebo začátek báječné trenérské kariéry Pepa Guardioly. Takový odkaz po sobě zanechal Joan Laporta, když v červnu 2010 po sedmi letech skončil ve funkci prezidenta FC Barcelona.

V neděli se do šéfovského křesla tohoto velkoklubu vrátil, když vyhrál ostře sledované volby. A předchozí úspěchy se mu během kampaně výborně hodily.

Osmapadesátiletý právník Laporta, jenž také po dva roky zasedal v katalánském parlamentu, byl z původně devítky a následně trojice kandidátů velkým favoritem na úřad, který Josep Maria Bartomeu po své říjnové rezignaci zanechal ve zbědovaném stavu.

Jeho soupeři v boji o přízeň, tzv. socios – aktuálně zhruba 140 tisíc členů, kteří klub vlastní – se snažili všemožnými způsoby. Například Jordi Farré, někdejší režisér pornofilmů nebo výrobce oblečení, sliboval za podporu tetování se znakem Barcelony či pizzu přímo od vyhlášeného Fabiána Martína.

Emili Rousaud se sice těsně dostal nad hranici 2257 podpisů potřebných pro účast ve volbách, ale radši se stáhl, protože se ozývaly hlasy, že si podporu kupuje.



Victor Font zase pracoval na svém plánu dostat se do čela Barcelony a vrátit jí ten nejzářivější lesk, ovšem přes dobré vyhlídky začal postupně ztrácet.

To Laporta účinně zahrál na fanouškovskou strunu, když nechal v Madridu vyrobit obrovský transparent se svou fotkou na budově v těsné blízkosti stadionu Realu, který hlásal: „Těším se, až se vrátím a opět se uvidíme“.

