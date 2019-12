Vrba: Dřív jsme byli kritizováni, i když jsme vyhrávali 1:0. Teď navíc dostáváme spoustu gólů

uherské hradiště Počtvrté v řadě se fotbalistům Viktorie Plzeň nepodařilo v lize zvítězit na hřišti soupeře, Slovácku podlehli 1:2. „Hlavně dostáváme hodně gólů. V minulosti jsme byli kritizováni za to, že jsme venku vyhrávali 1:0, ale bývali jsme možná týmovější,“ přemítal západočeský trenér Pavel Vrba.

Plzeňská ztráta na vedoucí Slavii tak rázem narostla na čtrnáct bodů, ligový vicemistr se tak už musí spíš soustředit na celky pod ním, boj o titul už se vzdaluje až příliš.

Kde byl problém tentokrát?

Zápas jsme bohužel nezvládli. Ve dvou situacích jsme nebyli dostatečně důrazní a důslední a Slovácko toho využilo. Na druhou stranu to byl zajímavý fotbal, oba týmy chtěly vyhrát a snažily se hrát ofenzivně. Slovácko v tom bylo úspěšnější, proto vyhrálo.

Slovácko vás porazilo i podruhé v sezoně. Umí na vás zahrát? Nebo je to přičítáte náhodě?

Přijeli jsme sem hrát fotbal, chtěli jsme být ofenzivní, ne jen být na vlastní polovině a bránit výsledek. Přiznejme si, že Slovácko teď má šikovné ofenzivní hráče. Využívali podpory krajních obránců i rychlosti útočníků, v tom byli nebezpeční. Obě branky také padly po rychlé přechodové fázi, přenesení hry. První gól moc hezký. U druhého byl náš ne moc velký důraz, za který přišel trest.

Bylo Slovácko agresivnější?

V útočné fázi jsme měli být přesnější, za stavu 1:1 byly situace, kdy jsme mohli utkání otočit na naši stranu, ale nebyli jsme dostatečně přesní.

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu do sítě Plzně.

Cítíte, že si mužstvo víc věří na vlastním stadionu? Jsou výkony diametrálně odlišné?

Hlavně dostáváme hodně gólů. V minulosti jsme byli kritizováni za to, že jsme venku vyhrávali 1:0. To jsme asi byli mnohem důslednější, v defenzivě jsme možná byli víc týmoví a třeba jsme nebyli tolik aktivní jako v těchto zápasech, kdy nás vývoj v tabulce tlačí k tomu, abychom byli hodně aktivní i venku. Domácí toho využívají a jdou pak do situací, které jim vyhovují a ve kterých možná jindy v domácím prostředí tak často nebývají. Ale máte pravdu, že mužstvo, které chce hrát vysoko, by takové góly nemělo dostávat. I výsledek 1:0 je pro nás furt lepší než 1:2.

Jak se vám líbí mladý Hellebrand ze Slovácka?

Někteří hráči Slovácka se mi samozřejmě líbí, ale je to založené na velké podpoře krajních obránců, na šikovnosti dvou rychlých útočníků. I pokud mezihra není, tak jsou pochopitelně tito hráči mimo hru. Pokud ještě mají hráče, kteří se dokážou zapojit do útočné fáze a vytvořit přihrávkami kvalitu, jsou to pro Slovácko důležití hráči.