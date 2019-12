My se teď musíme soustředit na sebe, ne na Slavii, říká k boji o titul Řezník

Slovácko Přestože po prohře 1:2 na půdě Slovácka ztrácejí plzeňští fotbalisté ze druhého místa na Slavii už propastných čtrnáct bodů, s bojem o konečné druhé místo se obránce Radim Řezník smířit nechce. „Já nejsem takový, že bych to vzdal. My se teď hlavně musíme soustředit na sebe,“ prohlásil po skončení utkání 19. kola Fortuna ligy.

Jenže situace je kritická. Viktorii závěr podzimu nevychází, venku nezvítězila už počtvrté v řadě. Přitom na Slovácku se z úvodní obdržené branky oklepala a vypadalo to, že bude sahat minimálně po bodu.

Kdekdo čekal, že vyrovnávací gól před pauzou vás nakopne, ale moc to tak nevypadalo...

Bylo dobře, že jsme ten gól před koncem poločasu dali. Začátek zápasu nebyl dobrý, ale po nějakých dvaceti minutách se to zlepšilo. Stejně jsme chtěli hrát i ve druhém poločase, ale to se nepovedlo. Slovácko bylo hodně agresivní, vůbec nás nenechalo pracovat s balónem a pak nás potrestalo z brejku.

Byla klíčová právě agresivita?

V každém zápase kdo je agresivnější a má odražené balóny, ten je víc ve hře. Rozhodlo ale asi hlavně to, že jsme si nevypracovali víc šancí.

Slovácko vás porazilo i ve druhém letošním utkání. Vědí, jak na vás?

Asi to vypadá blbě, že jsme prohráli doma a teď i tady. Ale dnes v lize není slabého soupeře, potvrdili jsme si totéž třeba i v Karviné a podobně. Nechci tím tvrdit, že to jsou ti slabší soupeři, ale platí, že dnes každý ligový mančaft má dobré hráče a na lepší týmy se dobře nachystá. Bohužel nás umí potrestat a když se tak stane, my už nemáme tolik vyložených šancí, abychom mohli ten gól dát.

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu do sítě Plzně.

































Venku jste poloviční než doma?

Nechci říct, že jsme poloviční, i když to tak vypadá. Doma body uhráváme, ale venku prostě ne. Nejde nám to, ale musíme jít dál. Ještě nás čeká jeden domácí zápas, doufám, že Teplice porazíme a podzimní část zakončíme tříbodově.

Na nahánění Slavie už to moc nevypadá. Co bude cílem ve zbytku sezony?

To říkáte vy, já nejsem takový, že bych to vzdal. My se teď musíme soustředit na sebe, ne na Slavii.

Tušíte, kde byla u rozhodující gólu chyba?

Měli jsme brejk, já jsem byl docela vysoko. Pak se hra přelila ze strany na stranu, přišel centr, dal to pod sebe a ten klučina to trefil.

Jak jste prožívali zápas proti dřívějšímu spoluhráči Milanu Petrželovi?

Já jsem se s ním při zápase moc nepotkával, protože hrál na druhé straně hřiště. Každopádně bylo vidět, že Milda fotbalistou je a Slovácku pomáhá.