VIDEO: Suárez dal bezchybnou patičkou nejhezčí gól své kariéry, Valverde promluvil o konci Messiho

Barcelona Životní brankou se podle svých vlastních slov blýskl Luis Suárez. Uruguayský střelec přispěl pohlednou brankou v 16. kole k výhře "Blaugrana" 5:2 nad Mallorcou. Pětatřicátým hattrickem navíc vytvořil hvězdný útočník Barcelony Lionel Messi nový rekord španělské fotbalové ligy a překonal Cristiana Ronalda.

Běžela 43. minuta utkání 16. kola La Ligy mezi Barcelonou a Mallorcou, Frenkie de Jong se po narážečce se Sergim Robertem rozhodl uvolnit na hranici pokutového území křižnou přihrávkou Luise Suáreze, který z ostrého úhlu přeloboval patičkou brankáře hostujícího celku Manola Reinu.

„Byla to nejhezčí branka mojí kariéry. Dostal jsem se ze střeleckého úhlu, takže patička byla jedinou možností. Trenér Valverde mi často říká, že zazdím ty nejjednodušší střely, a pak dám neuvěřitelný gól. Jsem rád, že jsem teď v té druhé situaci,“ smál se Suárez po utkání.

Neuvěřitelný gól Suáreze:

Messi potřeboval na rekordní zápis La Ligy 462 zápasů, zatímco Ronaldo v dresu rivala Realu Madrid pouze 288. „Neuvěřitelné. Dobrý způsob, jak oslavit vítězství ve Zlatém míči,“ řekl na tiskové konferenci Valverde. Messi před utkáním s nováčkem soutěže ukázal divákům na Camp Nou Zlatý míč, který jako první hráč v dějinách vyhrál šestkrát.



Podle kouče Ernesta Valverdeho příhodně oslavil zisk šestého Zlatého míče. Zároveň se ale podle něj Barcelona musí připravit, že její kapitán jednoho dne skončí.



O konci kariéry argentinského kanonýra promluvil Valverde už před zápasem. „Je to normální a přirozené. Je mu dvaatřicet, a i když podle mě Leo na konec nemyslí, visí to ve vzduchu,“ řekl Valverde listu AS.

Hattrick Messiho:

„Neměli bychom kolem toho bláznit, ale musíme nad tím uvažovat. Každý nad tím přemýšlí, když dosáhne určitého věku, ale neznamená to, že skončí za tři dny,“ prohlásil pětapadesátiletý Španěl.

„Uvědomuju si, jaké štěstí mám, že můžu Lea trénovat. Když ale každý den tvrdě pracujete, tak si takové věci neužíváte. Oceníte je až časem,“ konstatoval Valverde.