Vrba ve Spartě? Šádek strom nakonec nevyrve, Řepka kouči plánuje dát šanci

Praha Dlouhé roky trénoval jednoho z úhlavních rivalů pražské Sparty, nyní se stal novou posilou Letenských. Bývalý trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba nahradil na lavičce oblíbeného kouče Václava Kotala. Jak na výměnu reagovali fanoušci i fotbalisté?

„Kdyby šel Pavel Vrba do Sparty, první, co bych udělal, tak bych vyškubl tu jeho vysazenou vrbu u plzeňského stadionu. Třikrát se šel na ni ‚TO’ a poslal mu ji do Přerova. Tím bych začal,“ vtipkoval v roce 2017 plzeňský boss Adolf Šádek na otázku serveru iSport.cz, co by udělal, kdyby se Vrba rozhodl odejít do pražského velkoklubu.

Jestli svůj dávný slib splní i po letech, se dozví jako první zřejmě obyvatelé Plzně, kteří půjdou kolem Doosan Areny. Podle samotného Šádka se ale není o co bát. „Tenkrát jsem to samozřejmě myslel s nadsázkou a určitou dávkou humoru. Ten strom je spojený s úspěšnou historií klubu a já osobně na tom nehodlám nic měnit,“ prohlásil v rozhovoru pro iDnes.cz.

Z Vrbova nového angažmá není nadšený ani jeho bývalý plzeňský svěřenec David Limberský. „Taťko, taťko,“ napsal na svůj instagramový účet a přidal plačícího smajlíka.

Skeptičtí jsou i sparťanští fanoušci, kteří si dnes již bývalého kouče Václava Kotala oblíbili a nelibě nesou nejen jeho vyhazov, ale také jeho náhradu. Kromě plzeňské minulosti jim vadí zejména Vrbovo arogantní vystupování, nadávají, že svůj žal nemohou zapít v hospodách a někteří se dokonce rozhodli rozstříhat své permanentní vstupenky (což je spíše symbolické gesto, když se na stadiony chodit nesmí).

Najdou se ale i tací, kteří Vrbovi přiznávají úspěchy, jichž s plzeňským týmem dosáhl a rádi mu dají šanci. Jedním z nich je i trochu překvapivě Tomáš Řepka, jedna z dávných sparťanských ikon.

„Od včerejška se všichni ptáte, co říkám na změnu trenéra ve Spartě. Možná budete překvapení, ale já bych Pavla Vrbu nezatracoval. Myslím, že v minulosti měla Sparta mnohem větší zvláštnosti na tak významný pozici a ukázalo se to jako úplný omyly a bylo to zřejmý od začátku. Já bych mu dal šanci, aby mohl dokázat to, co se mu povedlo v Plzni. Úspěchy za sebou má. Budu upřímnej i v tom, že Michal Bílek by se mi jevil jako lepší volba, myslel jsem si na něj, ale čas ukáže. Trenér je hodně nevděčná pozice, sveze se po vás všechno a počítá se jediný a to je vítězství. Přál bych si, aby byla Sparta tou Spartou, kterou jsem znal a aby všichni bojovali a umírali na hřišti pro každej bod. Není lepší klub. A mrzí mě, že si to většina současných hráčů neuvědomuje,“ napsal na svůj Instagram.

Pavel Vrba nebude mít angažmá ve Spartě vůbec jednoduché. Fanoušci mu nedají nic zadarmo, vedení má od něj velká očekávání. A ač jsou skeptičtí, Vrbovi zřejmě šanci dají. „Majitel se těžko změní, svoje lidi taky jen tak nevyhází a tak podle mého nejvyšší instance, která může kolem osudu trochu otočit, je trenér. Trenér, který si do toho nenechá kecat, trenér který má jasnej rukopis a dost čitelnou historii, o kterou se může opřít. Trenér, kterej když zařve, tak bude slyšet. To podle mého nový trenér splňuje,“ shrnula na svém webu fanouškovská skupina Sparta Forever.

S tím souhlasí i SPARŤANKA, tedy editorka Lidových novin Dana Zárubová. Ta pro změnu vidí jako pozitivum prázdné ochozy. „Symbolu nedávné plzeňské dominance by snad paradoxně mohlo pomoci to, nač všichni aktéři fotbalových zápasů žehrají: prázdné tribuny. Nevoli ochozů, která by určitě přišla, by se Vrba mohl vyhnout, pokud Sparta začne šlapat ještě před návratem diváků na stadiony,“ glosovala ve svém pravidelném sloupku.