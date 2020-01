Všechno je jinak. Škoda do Genclerbirligi nepřestoupí, angažmá může najít jinde v Turecku

istanbul Fotbalista Milan Škoda do Genclerbirligi nepřestoupí, ale může najít angažmá v jiném tureckém klubu. Slávistický útočník podle kuloárních informací jedná s Rizesporem.

Novodobá slávistická legenda, střelec 94 ligových branek odcestoval do Turecka, aby si prohlédl zázemí Genclerbirligi a dojednal podmínky přestupu.



Ale na kontraktu se s vedením klubu z hlavního města Ankary podle tamních zdrojů nedohodl.

Brzy čtyřiatřicetiletý útočník tak začal vyjednávat s dalším zájemcem, který je z města Rize, letoviska u Černého moře.

Ač to na začátku týdne vypadalo jako takřka hotová věc, není vůbec jisté, že Škoda ze Slavie odejde.

Rizespor a Genclerbirligi jsou mužstva z dolní poloviny tabulky.

Rizespor je jen šest bodů od sestupové příčky a na podzim 2018 tam hostoval současný plzeňský kapitán a reprezentant Jakub Brabec. Před ním tam střílel góly někdejší sparťan Leo Kweuke.

Škoda je ve Slavii osm let a za tu dobu se stal klubovou ikonou. Je jediným hráčem ze současného kádru, které prožíval nedávné těžké časy, kdy klub v ročníku 2013/2014 bojoval o ligovou záchranu a i holou existenci.

Pamatuje postupný vzmach i poslední zlaté období.

V první mistrovské sezoně 2016/2017 byl i nejlepším střelcem soutěže. Byl kapitánem, důležitou postavou i v tažení za loňským titulem a vítězstvím v domácím poháru.

Loni na podzim však byl spíš náhradníkem, větší šanci dostal až v závěru a patřil k nejlepším slávistickým hráčům. Jak v domácí soutěži, tak v Lize mistrů v Dortmundu.



I proto překvapilo, že v neděli s týmem neodcestoval na soustředění do Španělska. Stejný osud má i spoluhráč Josef Hušbauer, který řeší angažmá v Levski Sofie.

„Kluci dostávají zajímavé nabídky, mají dohodu s vedením, nechceme jim v ničem bránit. Rozhodnutí je čistě na nich. Nejsou s námi proto, aby nabídky v klidu rozebrali,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.

„Jde pro ně o hodně zajímavé destinace a vzhledem k tomu, že nás na jaře čeká jen patnáct utkání, dostali od klubu svolení jednat. Bohužel to vyšlo na poslední chvíli, takže než aby to řešili po telefonu, necháváme je v Praze. Uvidíme, jak se to vyvine. Pokud to nedopadne, přiletí za námi,“ dodal.