Zvedejte ta kolena a ukažte se novému kouči. Guľova Plzeň začala novou éru úvodním tréninkem

Plzeň Neoblíbená část fotbalového života právě startuje. Jenže hráči plzeňské Viktorie tentokrát přeci jen neberou začátek zimní přípravy tak černě, mají totiž pořádnou motivaci. Ukázat se v nabité konkurenci novému trenéru Adriánu Guľovi tak, aby si udrželi místo v širokém kádru pro nadcházející jarní část Fortuna ligy.

Ve středu po poledni osedlali Plzeňané kola, skútry a další nejrůznější vozítka a vyrazili z hlavního stadionu do nedalekého areálu v Luční ulici, kde je čekala úvodní tréninková jednotka. A začalo se zostra, žádné oťukávání. Kdo si přes Vánoce dopřál, okamžitě to pocítil.



„Samozřejmě se s pauzou trošku peru, protože jídlo mám rád, ale naštěstí jsme měli individuální plán, který mě z toho dostával, takže jsem mohl i zhřešit s vědomím, že liga startuje až za dva měsíce. Teď to ale budeme mít hodně natřískané, o to víc jsem se těšil,“ vykládal střední obránce Jakub Brabec.

Na deštěm skrápěném tréninku chyběli zranění Jan Kopic a Ubong Ekpai, zato se objevilo jedno trochu nečekané jméno - Jindřich Staněk. Třiadvacetiletý gólman se zkušenostmi z anglického Evertonu přišel do Viktorie na hostování do konce sezony s opcí z Českých Budějovic a měl by vytvořit konkurenci Aleši Hruškovi v boji o pozici klubové jedničky mezi tyčemi.

„Zájem Viktorky mě velmi potěšil, prakticky jsem neměl nad čím přemýšlet. Jde o nejúspěšnější klub poslední doby a je pro mě ctí, že budu moci oblékat jeho dres. Budu se snažit makat tak, aby mé angažmá nebylo jen půlroční. Určitě se budu chtít ukázat v nejlepším možném světle,“ prohlásil sparťanský odchovanec Staněk.

Po pár výklusech okolo hřiště už museli fotbalisté zapojit všechny své síly. „Zvedejte ta kolena!“ povykoval nový kondiční specialista Martin Kojnok.



Realizační tým Viktorie je po zimním zemětřesení na zdejší poměry neobvykle široký. Slovenští trenéři dají na moderní technologie, proto byl přítomný i videoanalytik.

„Je vidět, že klub se chce posunout jak trenérsky, tak celkově, což je dobře. Důležité je, aby nám to pomohlo k lepším výsledkům a výkonům,“ řekl kapitán Brabec.

Kádr před cestou na soustředění do Španělska, jež je v plánu 27. ledna, zajisté dozná změn. V současné době je na sestavě hlavního mužstva 27 hráčů, které doplňuje trojice gólmanů.

„Normálně pracuji s dvacetičlenným kádrem do pole a třemi brankáři, ale teď jsem ve specifické situaci. Přicházíme v rozběhnuté sezoně do týmu, kde potřebujeme vidět dost hráčů osobně,“ prozradil trenér Adrián Guľa.

První přípravný duel Viktorie je na programu v sobotu 18. ledna, kdy v Luční ulici přivítá druholigové Ústí nad Labem. Celkem by měla do startu ligy, tedy do poloviny února, absolvovat sedm přátelských zápasů.