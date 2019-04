Výhra nad Spartou mě nepřekvapila, usmál se Straka. Podobně zde vyhrál i s Plzní

PRAHA Ta podoba... Před třinácti lety v závěru ligy s předposlední Plzní senzačně vyhrál na Spartě 3:1. Stejný výsledek tam fotbalový trenér František Straka slavil v neděli s Karvinou, předposledním týmem tabulky. „Jo, vzpomněl jsem si na to," pokyvoval Straka hlavou.

Je to šokující výsledek 29. kola základní části Fortuna ligy. Snad nejvíc překvapivý za celou sezonu.

„Šok to je, ale asi pro někoho jiného než pro mě,“ usmíval se Straka.

Tenkrát se Plzeň naprosto nečekaným vítězstvím v závěrečném kole zachránila v lize.

I Karviná hraje o udržení, díky triumfu na Spartě se vzdálila přímému sestupu na šest bodů, před sebou má ještě šest kol, z toho pět v nadstavbě.

I průběh byl podobný. První gól v úvodu utkání, druhý do poločasu a třetí krátce po půli. Sparta už stihla jen snížit.

„Přijeli jsme s pokorou, to je základ. Chtěli jsme se dobře prezentovat, hrát účelný fotbal a Spartu potrápit. Zahustit střed hřiště a hrát na brejky. Viděli jste sami, jak v první půli byla Sparta bezradná. A ve druhé jsme mohli přidat ještě další dva góly. Řekl bych, že jsme vyhráli zaslouženě,“ prohlásil Straka.

Také ve sparťanském výkonu lze najít společné prvky: hráči dělali fatální chyby, kterými pomohli soupeři, a sami neměli sebevědomí, aby se zvedli.

Tenkrát v sobotu 13. května 2006 byla Letná dějištěm absurdního divadla. Sparťanští fanoušci se radovali z výhry soupeře 3:1, protože Straka byl jejich oblíbenec, který se pasoval do role sparťanského srdcaře Franze.

V neděli 21. dubna 2019 fanoušci ironicky skandovali směrem k vlastnímu týmu. Ovací pro Straku, těch už se na Letné nedočkáte.

Sparťané směrem k němu sympatie neprojevovali, protože je před sedmi lety zradil, když vzal angažmá ve Slavii. Ale zdrželi se i negativních reakcí, žádné invektivy, které před třemi týdny kouč zažil v Edenu.

„Je to pro mě úleva, strašně moc sparťanským fanouškům děkuju. Co jsem udělal, za to jsem si následky nesl. Jsem se Spartou navždy spjatý, devět let jsem tady kopal, nechal tady nejlepší fotbalová léta,“ prohlásil Straka.

„Chápu, že publikum dnešní výsledek bolí, ale snad mi odpustili a snad to mezi námi zase bude fajn,“ přál si.

Před zápasem na Spartě vzal mužstvo na soustředění do Českého Šternberka na Benešovsku.

„Kluci tam neměli televize, prostě nic. Bylo to bombastické, mezi kluky byla skvělá atmosféra. Já si jen přál, abychom ji přenesli do zápasu. To nadšení, elán. Vždyť víte, já to mám spojené se srdíčkem. A dneska tam bylo,“ zdůraznil Straka.

Na Spartu se svým týmem od angažmá ve Slavii nepřijel poprvé, na podzim 2013 zde s Příbramí prohrál 0:4. Tentokrát mu návrat vyšel nad poměry.

„Pro mě je něco fantastického se na Spartu vrátit. Když jsem sem vstoupil, zase to ve mně elektrizovalo. Jako kdybych tady byl pořád a nikdy neodešel. Neskutečná nostalgie,“ líčil nadšeně.