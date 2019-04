Znechucený Tvrdík: Křičet, že někomu zabijete rodinu, je za hranou. Straka ale neměl do Slavie chodit

PRAHA Problémy s příznivci řeší v posledních měsících fotbalová Slavia. Jen v rámci domácí ligy narostly za jejich jednání pokuty do výše necelých 700 tisíc korun, v evropských pohárech to je v řádech jednotek milionů. Poslední kapkou pro šéfa představenstva Slavie byly sprosté urážky na adresu rodiny trenéra Karviné Františka Straky, který v minulosti v Edenu působil. „Je to otřesné, za hranou, pro nás nepřijatelné,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Jaroslav Tvrdík.

Lidovky.cz: Jak se k posledním incidentům ze strany příznivců stavíte?

Jsem toho názoru, že fandové Slavie patří k nejlepším v České republice. Obdivuji, že s klubem nejsou jen v jeho vrcholných chvílích, ale byli s ním i tehdy, když byl v naprosté krizi. Myslím si, že Tribuna Sever patří v tomto ohledu k příkladným fanouškovským sdružením. V dobách, kdy klub byl na sestup do druhé ligy, fandové stále chodili a fandili. Já k nim mám z tohohle úhlu pohledu jen slova obdivu a respektu.

Lidovky.cz: Jenže incidentů bylo v poslední době opravdu dost.

Na druhou stranu, i když přihlédnu k tomu, že fotbal není skautský tábor, a i fanouškovská kultura má trochu jiná pravidla, než je dvorní etiketa při slavnostních příležitostech, tak lidské chování má své hranice. V tomto kontextu to pro mě, jako pro předsedu představenstva klubu, při veškerém respektu a úctě k našim fantastickým fanouškům, už bylo za hranou toho, co jsem ochoten jako šéf představenstva tolerovat. Myslím tím například dehonestující pokřiky na rodinu či děti trenéra Františka Straky.

Lidovky.cz: Vyhrožování dětem nebo nadávání členům rodiny by se na stadionech objevovat nemělo.

Já mám rád fanouškovský entuziasmus, fantastická chorea a obdivuji práci, kterou si s tím dávají. Členská základna nám neustále roste, máme nejvyšší návštěvy v republice, klub má proto k příznivcům velkou míru vstřícnosti. Ale jsou určité společenské situace, kdy je potřeba říci razantní ne. V tomto kontextu pro mě bylo úterní skandování na adresu trenéra Františka Straky za hranou. Jakkoliv kouč Straka v životě Slavii trénovat neměl a neměl na to přistoupit, tak ani to nemůže ospravedlnit pokřiky, které na stadionu v úterý byly.

Lidovky.cz: Co s tím budete jako Slavia dělat?

Pro nás, jako vedení klubu, to znamená, že budeme chtít pozvat představitele všech fanouškovských sdružení, budeme s nimi o tom chtít mluvit a budeme s nimi chtít najít nová pravidla, aby na stadionu vládla fotbalová kultura odpovídající historii Slavie. Tak, aby na fotbal mohly chodit rodiny s dětmi, abychom se na stadionu všichni bavili. Myslím si, že fanouškovské pokřiky by měly v první řadě směřovat na podporu hráčů, k podpoře týmu či klubu, a ne kohokoliv dehonestovat způsobem nepřijatelným v normální lidské společnosti.

Lidovky.cz: Hodláte jako klub zakročit vůči viníkům, pokud se vám je povede identifikovat?

To bych si dovolil rozdělit na dva problémy. Pro nás je problém číslo 1: nepřijatelné chování jednotlivců. Jsem dnes schopen říci, že když vezmu čerstvý trest od UEFA, který dostáváme za házení předmětů na hrací plochu, v tomto případě kelímků s pivem, že je házelo osm konkrétních jedinců. My jsme některé z nich, za pomoci kamerového systému a spolupráce s policií, byli schopni identifikovat.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Obdivuji TS za neuveritelnou podporu, kterou tymu poskytuje. Za praci, kterou si dava s uzasnymi choreografiemi. Ale minule urazeni libereckeho brankare a vcera rodiny trenera Straky, to pro mne neni historicky ideal Slavie. Lidri by meli zvazit, kam spolecny entusiasmus smeruji. 12 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Lidovky.cz: Budete po nich tedy pokuty vymáhat?

V tuhle chvíli víme, že klubu vzniká škoda ve výši několika desítek tisíc eur, což je pokuta od UEFA. Dále víme, že klubu vzniká další škoda ve výši několika set tisíc, až několika milionů korun, za potenciálně zrušené nákupy vstupenek pro naše příznivce, načež dojde k nevyužití dvou tisíc sedaček na takto prestižní zápas. My jsme tak v situaci, že umíme pojmenovat škodu, pojmenovat konkrétní viníky. Naši právníci teď řeší, jakým způsobem budeme škodu po těchto konkrétních lidech vymáhat. Adresní postup vůči jednotlivcům je něco, o čem klub v žádném případě nepochybuje.

Lidovky.cz: A druhý problém, o kterém jste mluvil?

Fotbalová atmosféra na stadionu. Tam bych chtěl říci, že nechci postihovat fanoušky jako komunitu. Já bych rád mluvil s představiteli fanouškovských sdružení, abychom tu naši aktivitu napnuli správným směrem. Aby se ubírala cestou podpory hráčů na trávníku, aby odpovídala úctě a tradici značky Slavie. V tomto případě - na kohokoliv křičet, že mu zabijete děti či rodinu, v tomto jako Slavia říkáme ne. To je pro nás na Sinobo stadionu věc, která je neakceptovatelná. A to jakkoliv občas ve fotbale padají hrubší slova, a je to tak asi přirozené ve všech soutěžích, ve skoro všech sportech.

Lidovky.cz: S těmi nadávkami to ale nebyl jen pan Straka. Před ním to byl například liberecký brankář Nguyen, v zápase se Sevillou Tomáš Vaclík.

Já bych nerad míchal hrušky a jablka. Je situace, kdy věřím tomu, že fanoušci chtějí rozhodit mužstvo soupeře, a možná k tomu volí hraniční metody, ale děje se to na všech fotbalových stadionech v České republice. Já osobně jsem ocenil na brankáři Vaclíkovi, že po zápase přišel do naší kabiny, podal si s hráči ruku a pogratuloval týmu. Hodně moc si ho vážím jako sportovce a reprezentanta, ale z pohledu našich fanoušků je to hráč Sparty. To jsou hodně hraniční situace, při nichž můžu lidsky trpět, ale řekl bych, že je to přesně ta hranice. Za hranicí je pro mě jakákoliv forma rasismu, což je něco, co má světový fotbal jako svou prioritu, tedy boj proti rasismu. Stejně tak otřesný je pro mě útok na děti a rodinu trenéra Františka Straky.

Lidovky.cz: Tak v jeho případě příslušnost ke Spartě také hrála roli.

Já rozhodně nepatřím do jeho fanklubu, myslím si, že si za část té situace může sám. Jako sparťanský srdcař, za kterého se celou kariéru vydával, a dobrý znalec fotbalové atmosféry mezi Spartou a Slavií, on nikdy neměl do Slavie přijít. To znamená, že je spoluviníkem té situace, ale to neznamená, že mají být jakkoliv napadáni jeho rodinní příslušníci. Je to otřesné, za hranou, pro nás nepřijatelné.