Stoper Chelsea má vyšší hodnotu než kádr Slavie. Sešívaní ale chtějí velikána překvapit

PRAHA Vše záleží na jeho prioritách. Pokud trenér fotbalistů Chelsea Maurizio Sarri postaví ve čtvrtečním zápase Evropské ligy nejsilnější sestavu, Slavia zažije těžké chvíle. V opačném případě nebudou šance domácích na senzaci malé.

Kdyby se porovnávaly tržní hodnoty obou čtvrtfinalistů Evropské ligy, tak byste si podle údajů na webu Transfermarkt.com mohli za cenu středního obránce Chelsea Antonia Rüdigera (45 milionů liber, tedy 1,34 miliardy korun) koupit celý kádr Slavie. A ještě by vám necelých sto milionů korun zbylo.

Navíc německý stoper ani nepatří k hlavním hvězdám týmu, tou nejzářivější je levý křídelník Eden Hazard s tržní cenou přesahující 150 milionů liber (4,45 miliardy korun).

Nicméně pokud chtějí fotbalisté vedení koučem Jindřichem Trpišovským uhrát nadějný výsledek, nesmí na celkovou hodnotu kádru Chelsea, tedy 886 milionů liber, ani pomýšlet. Podobně jako v osmifinále se španělskou Sevillou, jejíž cena byla v porovnání s Pražany takřka sedminásobná. I proto bylo pro fotbalovou Evropu obrovským překvapením, že mezi osmičku nejlepších postoupili hráči Slavie, a ne reprezentanti pětinásobného vítěze soutěže.

Obránce Chelsea Antonio Rüdiger (vlevo) má vyšší hodnotu než celý kádr fotbalové Slavie.

Sešívaným může hrát do karet také fakt, že trenér soupeře musí pečlivě zvažovat, koho do úvodního čtvrtfinále nasadí. Poslední zápas totiž sehráli Blues v pondělí, když porazili West Ham 2:0. Nicméně kouč Sarri nebyl spokojen s tím, že vedení Premier League londýnskému klubu nevyhovělo a utkání mu nepřeložilo.

„V Serii A se hraje i v pátek. Týmy, které čekají venkovní zápasy v Evropské lize, mohou požádat, aby domácí soutěž odehrály až následující pondělí. Ale v Anglii je jiná situace a musíme se tady prostě adaptovat,“ vztekal se italský kouč.

Ke všemu hned v neděli čeká jeho tým venkovní bitva proti lídrovi Premier League Liverpoolu na jeho stadionu Anfield Road, který je proslulý svou fantastickou atmosférou.

Ta se dá očekávat i dnes v Edenu, byť budou všichni účastníci ochuzeni o tři sektory tribuny Sever, které byly Slavii uzavřeny disciplinární komisí UEFA v reakci na incidenty z 1. kola play-off proti Genku. Někteří příznivci totiž házeli na trávník kelímky s pivem, a protože to nebylo první provinění sešívaných fanoušků v evropských pohárech, UEFA rozhodla o uzavření zhruba 2000 míst. Na ta klub umístil podobizny klubových legend Josefa Bicana a Františka Pláničky, jenže fotografie nedokážou nahradit fandění slávistického kotle.

„Věřím, že atmosféra bude dobrá,“ glosoval situaci záložník Lukáš Masopust. „Je to škoda hlavně pro lidi, kteří si to mohli užít. Nedá se nic dělat, musíme to zvládnout tak, jak to bude,“ dodal český reprezentant.

Ostatně klub si to s dotyčnými hříšníky hodlá vyřídit právní cestou. „Kelímky házelo osm konkrétních jedinců. My jsme některé z nich byli za pomoci kamerového systému a spolupráce s policií schopni identifikovat. Klub musí UEFA uhradit pokutu ve výši 825 tisíc korun, k tomu nám vznikne další škoda ve výši nižších milionů korun za zrušené vstupenky pro fanoušky. Nyní právníci řeší, jakým způsobem budeme škodu po těchto lidech vymáhat,“ řekl minulý týden pro Lidovky.cz šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.