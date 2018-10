Vyprodaný San Bernabeu fotbalisty Realu po našem postupu vypískal, vzpomíná Hašek

PRAHA Je to už 35 let, kdy poprvé a zatím naposledy některý z českých klubů dokázal bodovat na Santiago Bernabéu, ve fotbalovém svatostánku Realu Madrid. Povedlo se to v rámci 1. kola Poháru UEFA pražské Spartě, která uhrála remízu 1:1 a po úvodní domácí výhře 3:2 přes slavného soupeře postoupila.

Letenští přitom od 23. minuty madridské odvety prohrávali a téměř celý druhý poločas museli zvládnout v oslabení po vyloučení Miloše Beznosky.

Přesto se povedlo střídajícímu osmnáctiletému dorostenci Tomáši Skuhravému čtvrt hodiny před koncem hlavou vyrovnat a Sparta přes slavného soupeře senzačně postoupila.

O podobné překvapení na úkor Realu se pak dnes v rámci Ligy mistrù pokusí i Viktoria Plzeň.

Tomáš Skuhravý.

„Zas o takový zázrak ale v našem pøípadì nešlo. V prvním zápase jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli. Ani v odvetě jsme nebyli o moc horší. Pro nás to byl absolutní vrchol, hráli jsme na krev, kdežto pro ně to byl jeden z mnoha zápasů. Možná i proto jsme to i v deseti dotáhli k postupu,“ zavzpomínal v rozhovoru pro LN tehdejší defenzivní záložník Sparty a později také kouè Sparty i reprezentace Ivan Hašek.



Jaké pro vás bylo ve dvaceti letech nastoupit před vyprodaným stadionem San Bernabéu?

Už je to dávno, na tenhle zápas ale nikdy nezapomenu. Trenér Ježek mě nechal celý zápas hlídat jejich nejvìtší hvězdu Lozana, i když oni tam měli jen samé hvězdy. Byl to pro mě ve dvaceti první takovýhle zápas, navíc před tolika lidmi, takže jsem byl vyjevený. Rychle jsem se ale do zápasu dostal a užíval si ho.

Real však vstřelil v prvním poloèase postupový gól, navíc byl v úvodu druhé půle vyloučen váš spoluhráč Beznoska. To nebyl příjemný vývoj...

Samozřejmě se naše šance na postup o hodně zmenšily. Jenže my jsme se otřepali, konečně se dostali k naší běhavé hře, chvílemi je přehrávali, no a pak se ukázal jako výborný tah tam dát dorostence Tomáše Skuhravého, který už tehdy měl silnou hlavu a ze vzduchu vyrovnal. Bylo tehdy na konci skvělé poslouchat, jak vyprodaný stadion na hráče Realu za jejich hru píská, protože jsme je na konci k ničemu nepustili.

Ivan Hašek a Karel Brückner.

Ve Španělsku se na výkon Sparty pěly zasloužené ódy. Jakou tehdy vzbudil váš senzační postup reakci doma v Československu?

U nás to mělo velký ohlas. I noviny u nás to braly jako velkou senzaci. V té době jsme měli ale silné mužstvo, porazili jsme třeba i Barcelonu. Je proto škoda, že jsme ve čtvrtfinále vypadli po prodloužení proti Hajduku Split. Ale vyřadit Real, to bylo tehdy velké haló.

Tentokrát se na hřišti Realu Madrid představí Plzeň. Jaké šance na úspěch jí dáváte proti týmu, který v posledních třech letech Ligu mistrù pokaždé vyhrál?

Samozřejmě bude těžké tam něco uhrát, ale určitě ne nemožné. Zvlášť když jde na Realu vidět, že mu chybí pohoda. Mají obrovskou sílu, ale pokud Plzeň přečká úvodní tlak a na rozdíl od zápasu s AS Řím neinkasuje, Real znervózní a Plzeň tam má šanci uspět. Navíc pokud se nebudou bát hrát dopředu, šanci na úspěch tam vidím. Real má před sebou víkendový zápas v domácí lize s Barcelonou, ale nedá se čekat, že by se šetřili. Po překvapivé prohře o víkendu (1:2 doma s Levante) budou hrát v nejsilnější sestavě, přece jen trenér Lopetegui je pod tlakem a Real bude muset vyhrát, aby se na lavičce udržel.