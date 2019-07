Vždycky mě fascinovalo umění italské obrany, Juventus mi vybral Ronaldo, říká po přestupu De Ligt

Turín Letní tahanici o supertalentovaného stopera Matthijse de Ligta vyhrál Juventus Turín. Z 19letého Nizozemce udělal třetího nejdražšího obránce všech dob.

„Ahoj Bianconeri, já jsem Matthijs a mám radost, že jsem tady.“ Těmito slovy se stoper Matthijs de Ligt uvedl fanouškům Juventusu minulou středu, když přiletěl na zdravotní prohlídku. O den později devatenáctiletý supertalent podepsal s italským hegemonem pětiletou smlouvu a Ajaxu Amsterdam za něj míří na účet 75 milionů eur (asi 1,9 miliardy korun). To z de Ligta dělá nejdražšího obránce Serie A všech dob a v rámci celého světa mu v tomto ohledu patří třetí příčka.

Cesta do týmu „Staré dámy“ však byla docela klikatá. Když se v létě stal de Ligt ústřední postavou přestupového trhu, nikdo netušil, kde nakonec skončí. Nejprve byl na spadnutí přesun do Barcelony, transferu se blížili i v Paris St. Germain, spekulovalo se také o Manchesteru United, ale nakonec přece jen zvítězil Juventus.

„Vždycky mě fascinovalo italské umění obrany,“ vysvětlil de Ligt, proč si zvolil zrovna Juventus. „Spousta hráčů měla za vzory někoho z Itálie: Maldini, Baresi, Nesta, Cannavaro, Scirea a mohl bych pokračovat. A já si způsob italského bránění zamiloval.“

Rodina v barvách Ajaxu

Matthijs de Ligt se narodil v roce 1999 matce Vivian a otci Frankovi, oběma zarytým fanouškům Ajaxu. Záhy se rodina přestěhovala do městečka Abcoude kousek od Amsterdamu, aby byla nablízku svému milovanému klubu.

Zprvu to vůbec nevypadalo, že by měl maličký blonďák prorazit na fotbalových trávnících. V pěti letech Matthijs snil spíše o kariéře profesionálního tenisty. Jednoho dne ho ale vzal kamarád na fotbalový trénink a Matthijs už nikdy nechtěl nic jiného.

Matthijs de Ligt slaví s Dušanem Tadičem postup přes Juventus

Se sestrou Fleur a bratrem Wouterem, jichž se vždy vzorně zastával, prožívali krásné dětství. Jak sám vyprávěl, nikdy nedovolili, aby některý z nich byl nešťastný. Speciálně pak oba bratři, kteří pravidelně sledovali utkání Ajaxu. Když jejich milovaný tým skóroval, oba pobíhali po pokoji jako pominutí. Když zrovna Ajax nehrál, chlapci nelenili a s rodiči vyráželi na procházky okolo Ajax Stadium, který dnes nese jméno po nejlepším nizozemském fotbalistovi všech dob Johanu Cruijffovi.

Svůj velký talent začal de Ligt rozvíjet v místním FC Abcoude. Když mu bylo devět let, upoutal zájem skautů Ajaxu, kteří ho měli za největší naději v širokém okolí. Přestože se jim zdálo, že de Ligtův vývoj a zájem o fotbal postupně uvadá, dali mu v proslulé mládežnické akademii šanci.

Jak se ukázalo, šlo pro obě strany o velmi šťastné spojení. De Ligtovi se v Ajaxu dostalo péče, o jaké mohl do té doby pouze snít. Potkával své vzory – současné i budoucí hvězdy evropského fotbalu, jež klub produkoval. Však společnou fotku s kanonýrem Luisem Suárezem Ajax dokonce po letech vyvěsil na svůj facebookový profil. Zároveň se naučil pokoře, využívání svých schopností a jak nakládat s rostoucí slávou. Ajax v něm hnětl velkou naději, která v mládežnických kategoriích sbírala jedno ocenění za druhým, klidně i mezi staršími kategoriemi.

Nejmladší kapitán

Ke svému debutu za seniorské áčko de Ligt nastoupil čtyři dny před sedmnáctými narozeninami a byť obránce, dal proti FC Emmen hned gól. Stal se tak spolu s Clarencem Seedorfem nejmladším střelcem v historii Ajaxu.

Matthijs jako by se narodil pro boření milníků. V té samé sezoně totiž vytvořil s Kolumbijcem Sánchezem skvělé obranné duo, které Ajaxu pomohlo až do finále Evropské ligy (porážka 0:2 s Manchesterem United), a v něm si de Ligt připsal primát benjamínka zápasů o titul v evropských pohárech.

Matthijs de Ligt a Cristiano Ronaldo

Do třetice jeho jméno naskočilo do kolonky „nejmladší“ mezi kapitány Ajaxu. Právě jemu totiž loni v březnu svěřil kouč Erik Ten Hag po zranění vůdce Joela Veltmana pásku s céčkem.

Leckdo z fanoušků, kteří sledovali opojnou cestu Ajaxu minulým ročníkem Ligy mistrů až do semifinále, se divil, koho to mají červenobílí za kapitána. O to víc umění 188 centimetrů vysokého teenagera zaujalo. Přestože povoláním obránce, nestaví de Ligt svou hru pouze na defenzivě, ale je neuvěřitelně platný také v rozehrávce a kombinaci směrem dopředu. Prostě zadák moderního střihu.

Při pohárové jízdě se Amsterdamští překvapivě přehnali i přes Real Madrid a Juventus Turín. Právě o vyřazení Turínských rozhodl sám de Ligt, když si v 67. minutě venkovní odvety nekompromisně naskočil na centr z rohového kopu a vystřelil postupovou výhru 2:1. Tehdy ještě netušil, že potupil svého budoucího zaměstnavatele.

Vynikající sezonu zakončil Ajax domácím titulem, při jehož oslavách na náměstí de Ligt hrdě hřímal: „Všem jsme ukázali, co je to Ajax, co je to Amsterdam a co je naším poznávacím znamením. Je to útočný fotbal.“

Zázračného mladíka velkokluby registrovaly už dříve, v průběhu minulé sezony se však na něj rozhořel doslova hon. „Bude opravdu těžké udržet hráče, jejichž jména se každý den objevují v novinách v souvislosti se zájmem ostatních klubů,“ přiznal loni v listopadu ředitel Ajaxu Amsterdam Marc Overmars ohledně de Ligta a záložníka Frenkieho de Jonga, jehož ukořistila Barcelona.

Dotěrné dotazy a snad i své myšlenky de Ligt průběžně odbýval slovy: „Teď není ten správný čas hovořit o mé budoucnosti. Opravdu nevím. Uvidíme, co se bude dít. Nedokážu říct nic konkrétního. Uvidíme na konci léta.“

Úvod mu nevychází

Když to vypadalo, že podepíše PSG nebo Barceloně, vložil se do hry střelec Juventusu Cristiano Ronaldo. Po skončení finále Ligy národů zkraje června mezi Portugalskem a Nizozemskem ještě ani nedošlo k předání medailí a de Ligt se v Ronaldově přítomnost začal smát. „Řekl mi, ať přestoupím do Juventusu. Trochu mě to překvapilo, proto jsem se smál,“ okomentoval později tento moment de Ligt. Jak se později ukázalo, Ronaldo se zřejmě osvědčil jako skvělý vyjednávač.

Zatím se mu ale v novém působišti, kde si i s bonusy může ročně vydělat až 12 milionů (asi 307 milionů korun), příliš nedaří. Při nedělní premiéře v přípravě nastoupil proti Tottenahmu na poslední půlhodinu, v níž turínský tým ztratil vedení 2:1 a prohrál 2:3. V úterý proti Interu Milán si pak dal vlastní gól.

Všichni v Juventusu však věří, že se brzy rozjede k mnohem lepším výkonům.