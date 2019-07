KOMENTÁŘ: Je možný v dnešním fotbale druhý Maradona? Nejblíže k němu má Neymar

Praha V těchto dnech se chodí do kin také na dokumentární film Diego Maradona. Přestože 130minutová stopáž vypadá nekonečně, je namístě. Divák se tak naplno ponoří do atmosféry vývoje kariéry tohoto fenomenálního fotbalisty, která trvala od závěru sedmdesátých let do začátku devadesátých.

Jednoznačnou kulminací bylo sedm let v italské Neapoli a tuto éru film zachycuje především. Právě v ní se zrcadlí fotbal a snad i život podle Maradony. Neapolský klub, stejně jako celé město – symbol tehdy vysmívaného jihu země, fungoval utlačován a v bídě. Nikdy nic pořádného nevyhrál, v 80. letech hrál v nejvyšší soutěži o záchranu. Ale když dostal možnost ukázat se světu, využil ji. Dost možná za pomoci nečistých praktik a díky penězům od mafie, ale dokázal to. V Itálii to tak prostě chodilo.

Překvapilo mě, že Maradonova drogová závislost byla tak silná, reaguje na film o Argentinci Hašek A v tomto prostředí se argentinský kouzelník stal bohem. Pro okolní svět fotbalovým, pro Neapolitánce opravdovým. Vytáhl je na výsluní, dal jim smysl života, radost, hrdost. Postupně se však vroucí láska měnila v bezbřehou nenávist. Ta vygradovala při mistrovství světa 1990, které hostila právě Itálie. Především v semifinále domácího výběru a Argentiny se stal Diego terčem urážek a zlosti, což umocnil penaltový postup Jihoameričanů. A to se zápas hrál v „Maradonově“ Neapoli. Diego byl v té době už vyčerpán z tlaku prostředí, kde neměl soukromí, kolem plno svodů a nezákonných lákadel, jimž podléhal a které ho ničily. Chtěl odejít, ale šéf klubu jej nepustil. A pak už to šlo rychle z kopce.

K Pelému a Maradonovi jsou často přirovnáváni například Cristiano Ronaldo či Lionel Messi. Je třeba si ale uvědomit, že Maradonův příběh je unikátní a v dnešním světě těžko opakovatelný. I když co takový Neymar, nejdražší fotbalista historie, kterého najednou nikde nechtějí...? Snad dopadne lépe a ještě všem ukáže.