Srbové nebudou hrát proti kosovskému týmu. ‚Přání srbské respektujeme,‘ uvádí mluvčí Slovanu

bratislava O fotbalistech Slovanu Bratislava je během jediného týdne opět v Evropě slyšet. Minulý čtvrtek senzačně vypadli v 1. předkole Ligy mistrů s černohorskou Sutjeskou Nikšič, nyní musí řešit velice ožehavý politický případ před středečním úvodním zápasem 2. předkola Evropské ligy s kosovským Feronikeli.

Když se Srbský fotbalový svaz a poté i tamní vláda dozvěděli, že se kosovský mistr KF Feronikeli utká s bratislavským Slovanem, který trénuje Srb Vladimír Radenkovič a hrají za něj jeho krajané Aleksandar Čavrič a Dejan Dražič, poslali na vedení velice netradiční prosbu.

„Dobrý den, byli bychom rádi, kdyby Srbové ve vašem týmu nenastoupili kvůli jejich bezpečnosti do obou zápasů 2. předkola Evropské ligy proti kosovskému KF Feronikeli,“ zní oficiální zpráva ze Srbska.



Úřadující slovenský šampion dlouho zvažoval, zda svého trenéra a dva z nejlepších hráčů týmů obětuje, nakonec po naléhání všech tří Srbů prosbu tamní vlády vyslyšel.



„Hráči Aleksandar Čavrič, Dejan Dražič a tréner Vladimír Radenkovič respektovali výzvu srbské vlády a nezasáhnou ani do jednoho zápasu s KF Feronikeli,“ přiznal mluvčí Slovanu Tomáš Schügerl.



„ŠK Slovan respektuje jejich rozhodnutí. Vedením týmu bude během domácího zápasu pověřen současný trenér juniorky Ján Kozák mladší,“ dodal.

Přitom původně usiloval srbský svaz jen o to, aby zmíněná trojice jejich bezpečí nehrála jen v odvetě, která se hraje za týden v kosovském Glogovaci. Nakonec však nebudou k dispozici ani ve středu na Tehelném poli.

„Jsou to členové týmu, kteří jsou pro nás velmi důležití. Mrzí nás, že politika takhle zasahuje do sportu, ale musíme to respektovat. Budeme bojovat i za ně,“ uvedl na předzápasové tiskové konferenci obránce Slovanu Myenty Abena.



Velice ožehavá bude v Bratislavě situace i pro hráče kosovského týmu. Nejenže Slováci na rozdíl od většiny Evropy samostatné Kosovo neuznali, fanoušci Slovanu mají družbu s Cervenou Zvezdou Bělehrad.

A na tuto počest ve svých zápasech skandují příznivci Slovanu známý srbský pokřik: „Kosovo je Srbsko.“



Den před zápasem proto vyzývalo vedení Slovanu ve svém prohlášení své fanoušky, aby se stejného pokřiku a projevům nenávisti proti Kosovu vystříhali, protože v opačném případě by Slovan jistě čekal tvrdý trest od UEFA.

„Vyzýváme a prosíme všechny příznivce Slovanu, kteří přijdou ve středu na Tehelné pole, aby se na stadionu zdrželi jakýchkoliv projevů souvisejících s politickou situací týkající se našeho soupeře.“

„Zástupci UEFA nás důrazně upozornili na to, že případné politické projevy budou tvrdě a nekompromisně trestat v neprospěch našeho klubu a fanoušků.“

„ V praxi to znamená, že pokud by taková situace i přes naši výzvu a prosbu nastala, klub by mohl dostat nejen vysokou finanční pokutu, ale také mnohem bolestnější trest v podobě uzavření celého stadionu na další evropský zápas,“ stojí v prohlášení klubu.