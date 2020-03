Werner na odchodu z Lipska. Náhrada? Vedle Schicka by se mohl objevit Hložek

Praha Pokud by fotbalové Lipsko v létě přišlo o útočníka Tima Wernera, kolem kterého krouží například anglický Liverpool, sháněl by německý klub náhradu. Mladého, rychlého a technicky dobře vybaveného fotbalistu. Mohl by jím být i sparťan Adam Hložek?

Fotbalová liga potřebuje na dohrání čtrnáct termínů. Jaké jsou scénáře? Podle německého deníku Sport Bild, který Lipsku sestavil seznam možných adeptů, ano.

„Adam není pouze velký talent pro Spartu, ale pro celý český fotbal,“ tuší i Tomáš Rosický, který Hložkův vývoj přímo v klubu bedlivě sleduje. Jejich příběh je do jisté míry podobný, ač talent Hložek do základní sestavy Sparty pronikl už v šestnácti, tedy ještě o dva roky dřív než Rosický. Na teenagera je fyzicky perfektně vybavený. Během roku v lize se navíc obouchal, byť problémy v soubojích s dospělými protihráči neměl ani na začátku. Naopak. Že vyspěl, bylo znát i v posledním ligovém utkání na Slavii (1:1), kde nadělal spoustu problémů reprezentantovi Vladimíru Coufalovi. Na druhou stranu to byl zase on, kdo ve stejném derby hloupě fauloval před slávistickým pozdním vyrovnání. Zleva Adam Hložek ze Sparty a Martin Cedidla ze Zlína. „Musím zlepšit bránění ať už při standardních situacích nebo při dostupování hráčů,“ opakoval, když ho na podzim vyhlásili ligovým králem asistencí.

V nejvyšší soutěži Hložek pravidelně nastupuje od loňského jara. První gól dal stylově při výhře 4:0 nad Plzní a do konce sezony stihl ještě dvě trefy. V aktuálním ročníku se sice zprvu statisticky zadrhl. Ani herně nebyl mnohdy tolik výrazný, i tak stihl nastřílet další tři ligové branky. „Až bude připravený, vyletí do světa. Teď ne,“ tvrdil před necelým rokem jeho agent Pavel Paska. A ta slova pořád platí. Ve Spartě má talentovaný fotbalista smlouvu až do roku 2022, kdy mu bude necelých dvacet let. Vydrží? „Kdyby pan Paska, Adamův manažer, nezasáhl celou váhou své osobnosti, už jsme dávno pryč,“ připustil Adamův otec Zbyhněv. Hložka chtěli do Ajaxu, Bayernu Mnichov, do Arsenalu. Prohlédnout si byl dokonce akademii Manchesteru City, který se také zajímal. Zleva Jakub Pešek z Liberce a Adam Hložek ze Sparty. „Ty velké nabídky ovšem ruší naši cestu. Čas na velký přestup určitě přijde,“ vyzývá k trpělivosti Paska. A proto se zatím Hložek pokouší zvednout trápící se Spartu. Z radaru zahraničních klubů však rozhodně nezmizel, což ukazuje i aktuální případ Lipsko, za které od září nastupuje také Patrik Schick. Německý Sport Bild mezi možné posily pro čtvrtfinalistu Ligy mistrů vedle Hložka zařadil také osmnáctiletého Kaia Jorgeho z brazilského Santosu či stejně starého Mohammeda Daramyho z Kodaně. Trefí se?