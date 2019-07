Začátky sparťanských trenérů. Nejhůře odstartoval působení na Letné Stramaccioni

Praha Trenér Václav Jílek si soutěžní premiéru na Letné představoval úplně jinak. Fotbalisté Sparty na začátku nové sezony rozesmutnili všechny, kdo po letech strádání očekávali konečně zlepšení. O víkendu ji při domácí prohře 0:2 se Slováckem nevyšlo prakticky nic.

„Dostali jsme pořádnou facku z obou stran hned na úvod a myslím, že hodně lidem to možná svým způsobem nahraje.“ smutnil Jílek. „Ale nemyslím si, že bychom byli slabí, abychom nevěřili té cestě. Víme, že nebude jednoduchá, bude tam hodně překážek. Práce před sebou máme hodně.“ Z následujícího přehledu předchozích pěti hlavních trenérů je však zjevné, že ani dobrý vstup do angažmá ve Spartě dlouhé působení nezaručuje.

David Holoubek

Bývalý trenér Sparty David Holoubek.





(první zápas: 3:1 s Interem Milán, prvních pět zápasů: 4-1-0)



Mladý kouč vedl sparťanský dorost a přitom byl asistentem Zdeňka Ščasnéhou u áčka. Po jeho odvolání tým v průběhu podzimu 2016 převzal a uvedl se senzačním vítězstvím 3:1 nad Interem Milán v Evropské lize. Sparta v poháru nečekaně zářila, Holoubek si přitom teprve dodělával příslušnou trenérskou licenci. Nejdřív dostal výjimku, od ledna 2017 už ale musel být formálním hlavním trenérem sportovní ředitel Tomáš Požár. Po „výbuchu“ ve vyřazovací části Evropské ligy proti Rostovu a dalších dvou ligových prohrách byl Holoubek odvolán.

Petr Rada

Sparta vs. Brno, 23. kolo první fotbalové ligy: Petr Rada a Tiemoko Konaté.





(0:0 se Zlínem, 2-2-1)

Temperamentní kouč převzal Spartu nečekaně deset kol před koncem ligové sezony coby dočasnou variantu, která vydržela deset zápasů. Za pozornost stojí remíza se Slavií 1:1, kterou sešívaní dotáhli vyrovnáním v 90. minutě z nafilmované penalty. Naopak nejzářivějším okamžikem Radova působení byla suverénní výhra nad Plzní 2:0. Pamatuje se také na vykázání horkokrevného kouče na tribunu v duelu proti Příbrami a bouřlivá oslava vítězné branky s fanoušky

Andrea Stramaccioni

Hlavní kouč Sparty Andrea Stramaccioni vtipkuje na tréninku.





(0:2 na CZ Bělehrad, 1-2-2)

Projekt internacionalizace Sparty od začátku naprosto selhal. Možnost přímého postupu z domácí soutěže do Ligy mistrů navnadila vedení před sezonou 2017/18 k naprosté obměně kádru a nákupu na české poměry nevídaně drahých „posil“. Studená sprcha přišla však hned na úvod, když Sparta nezvládla 3. předkolo Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad. Sparťanské publikum rychle ztratilo trpělivost, působení italského trenéra bylo pro smích. Stramaccioni neustále točil sestavu, nenašel kostru týmu, přesto neustálým pokorným chlácholením získával další šanci. O zimní přestávce mu fanoušci vytvořili jednosměrnou letenkou zpátky do Itálie, vydržel však až do začátku března. „Chtěli jsme ze Sparty udělat mezinárodní mužstvo, ale nešlo to,“ tvrdil po vyhazovu.



Pavel Hapal

Pavel Hapal udílí pokyny nové posile Sparty Alexandru Chipciovi





(1:1 v Karviné, 1-4-0)

Hapala Sparta vyvázala z kontraktu se slovenskou jedenadvacítkou. Jeho působení symbolizují dva zásadní momenty. V domácím derby proti Slavii se Spartě „podařilo“ promrhat třígólový náskok a nakonec remizovat 3:3. V úvodu 2. předkola Evropské ligy pak Pražané na hřišti Spartaku Subotica prohráli 0:2 a Hapal byl po příletu ze Srbska odvolán.

Zdeněk Ščasný

Trenér Sparty Zdeněk Ščasný přemýšlí, jak ze situace ven.





(2:1 v Jablonci, 4-1-0)

Ščasný začal jako provizorní trenér. Odvrátit ostudné vyřazení se Spartakem Subotica ve 2. předkole Evropské ligy i přes výhru 2:1 nedokázal, týmu ale vtiskl novou tvář, což vzbuzovalo naději. Zvlášť když se legenda Tomáš Rosický po svém konci ujala pozice sportovního ředitele. K tomu se z Číny vrátil Bořek Dočkal a na Letné se radovali z šesti výher v řadě, včetně kanonády 4:0 nad mistrovskou Plzní. Po sérii výsledkových výkyvů a porážce 0:3 od Slavie v semifinále poháru však do konce sezony s celkem doplul Michal Horňák.