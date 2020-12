Zamotaná skupina B: Zidanův Real Madrid bude odvracet zápis do dějin na rezervním stadionu

Madrid Borussia Mönchengladbach, Šachtar Doněck, Inter Milán a především Real Madrid. Strhující závěr skupiny B, ze které může do jarní části Ligy mistrů postoupit kdokoliv. Do poslední minuty, do posledního dechu. Pokud neuspěje Bílý balet, půjde o zápis do historie.

PSG hrozí nečekaná ostuda, Tuchel hraje o místo. O Evropské lize vůbec neuvažuju, prohlásil Neymar Vedoucí tým skupiny B zavítá v rámci posledního utkání základní části Ligy mistrů na hřiště jejího historicky nejúspěšnějšího klubu. Borussia Mönchengladbach, s osmi body lídr béčka, ve středu odehraje duel na stadionu Alfréda di Stéfana. Že by vám tento stánek nebyl povědomí? Nemusí. Jde totiž o rezervní stadion Realu Madrid, který kvůli koronavirovým opatřením nenastupuje na věhlasném Santiago Bérnabeu. A právě na půdě svého záložního domova se mu zatím příliš nedaří. V Lize mistrů tu padl se Šachtarem, v La Lize pak s Alavesem i Cádizem. A pokud neuspěje ani tentokrát, budou se psát dějiny. Ty jsou totiž, co se týče madridského velkoklubu, velmi bohaté. Bílý balet hraje letos svou 25. sezonu v Champions League a zatím ani jednou nechyběl ve vyřazovacích bojích. Na rozhodující utkání s Hříbaty se španělský gigant naladil velmi dobře, když zvítězil v Seville 1:0. „Do utkání půjdeme plní sebedůvěry. Vítězství nad Sevillou nám dalo velkou morální vzpruhu,“ řekl pro klubový web stoper Nacho Fernández.

Velkým varováním však pro Zidanův tým musí být první duel, který se hrál v Borussia Parku. V Německu to totiž byli domácí, kteří platili za lepší celek a konečný výsledek ztratili až v samém závěru. Remízu 2:2 by ale Borussia brala i tentokrát, protože by pro ni znamenala postup. „Jsme připraveni na to, že se na nás Real vrhne. Ukázali jsme naši kvalitu a to, že s Realem dovedeme bodovat. Musíme si věřit a hrát sebevědoměji než proti Interu,“ ví záložník německého klubu Christoph Kramer. Marcus Thuram z Mönchengladbachu Na pozoru musí být i ukrajinský Šachtar Doněck, který sehraje klíčový duel na San Siru. A potřebuje zvítězit, případně mu do další fáze pomohou i remízy v obou souběžně hraných utkáních. To Inter Milán musí zvítězit a zároveň doufat, že se jeho konkurenti v druhém zápase nerozejdou bez vítěze. „Situaci ohledně postupu sice stále nemáme ve svých rukou, přesto půjdeme do utkání s Šachtarem s cílem vyhrát a pak už budeme muset doufat, že ten druhý duel někdo vyhraje,“ uvedl trenér Nerazzurri Antonio Conte.

Stát se může cokoliv. Pokud však Real Madrid nezvládne své utkání, fotbalový svět minimálně na malý moment zachvátí chaos.