Životní zápas pro všechny. Čeští fotbalisté dnes přivítají v Edenu Brazilce

PRAHA Lionel Messi, Usain Bolt, Sidney Crosby či Roger Federer. Všechny tyto sportovní hvězdy už navštívily Česko, žádná z nich však nevzbudila takový ohlas, jako když před měsícem vyšla najevo zpráva, že do Prahy po dlouhých 63 letech přijede fotbalová reprezentace Brazílie.

Pětinásobný mistr světa a jako jediný tým účastník všech MS se totiž v Česku nemusí dalších padesát let objevit, navíc není v současnosti pravděpodobný ani fakt, že by se Češi s Brazilci v dohledné době utkali kdekoliv jinde na světě.

I proto zmizely lístky na duel, který se hraje dnes od 20.45 v pražském Edenu, během několika minut. A zájem o Brazilce i bez jejich největší hvězdy Neymara několikanásobně převýšil kapacitu arény Sinobo Stadium.

„Zahrát si proti Brazílii je něco, po čem touží každý hráč na světě,“ říká kouč českého výběru Jaroslav Šilhavý.



Pelé se raduje ze svého posledního titulu mistrů světa.

Kdo se účastní aktuálního reprezentačního srazu, může se opájet něčím vskutku výjimečným.



I když se mu už nepoštěstí ve fotbale žádný jiný úspěch, může si říct, že nastoupil nebo byl alespoň v nominaci na zápas proti Brazilcům. Jen čtyři dny po duelu proti Anglii ve Wembley.



Země kolébky fotbalu a poté „kanárci“, nejsledovanější reprezentace na světě.

Čím si Brazilci tuto nálepku vysloužili i v roce 2019, přestože už 17 let čekají na medaili z mistrovství světa?

Jednoduše. Jihoamerická země dala světu Pelého, Socrata, Romária, Ronalda, Ronaldinha, Kaká a další fotbalové legendy, kvůli nimž sledují fotbal generace fanoušků.

„Kanárci“ jsou pak nejsledovanějším týmem na všech velkých akcích kvůli svému bezstarostnému útočnému fotbalu plného kliček a parádiček povětšinou nesvázaného taktikou.

Důkaz? Na žádnou jinou akci v Česku nebyly vyprodány lístky tak rychle, jako na dnešní utkání.

Zleva Alex Telles, Philippe Coutinho a Roberto Firmino.

Brazílie se na českém území představila naposledy v roce 1956, pamětníci si tak nejspíše vybaví spíše až duel hraný o 12 let později v Bratislavě, kde Čechoslováci v odvetě za finále MS 1962 Brazilce slavně porazili 3:2.



Navíc i poslední vzájemný zápas už je zanesen prachem. V roce 1997 na Poháru FIFA podlehli Češi v semifinále Brazilcům po gólech Romária a Ronalda 0:2, což byl zároveň jediný společný duel v samostatné české historii.

A i když dnes bude Brazilcům kvůli rekonvalescenci po zranění chybět největší hvězda Neymar, čeští fanoušci se mají nač těšit. V brance by se měl představit zřejmě nejlepší brankář současnosti - liverpoolský Alison Becker.

Obranu bude dirigovat kapitán Paris St. Germain Thiago Silva, záloze kralovat pilíř Realu Madrid Casemiro, českou defenzivu deptat trio Philippe Coutinho, Roberto Firmino a Gabriel Jesus.

Češi chtějí být důstojný soupeř

„Soupeř je neméně kvalitní jako Angličané, historicky slavný. Je to velký tým, který přijel do Prahy. Věřím, že se z porážky s Anglií otřepeme a naopak nás to posílí,“ připomněl páteční porážku 0:5 v kvalifikačním zápase o EURO 2020 proti Anglii kouč českého týmu Jaroslav Šilhavý.

„Zahrát si proti Brazílii je něco, po čem touží každý hráč na světě. Brazilci hrají po celém světě a všude patří k nejlepším. Brazílie je prostě pojem. I když půjde opřípravný zápas, bude jej bezpochyby sledovat celý svět. Věřím, že sehrajeme důstojnou roli,“ přeje si Šilhavý.

A natěšený není jen on, jako největší zápas svých kariér duel sBrazílií vnímají i jeho svěřenci.

„Kdy sem znovu přijedou? Je to svátek fotbalu. Výsledek z Anglie vypadá blbě, ale zase ve fotbale, jak jdou zápasy rychle po sobě, není nic staršího než včerejšek. Už je to za námi. Teď je potřeba českému lidu ukázat, že to chceme napravit,“ burcuje své spoluhráče bek Ondřej Čelůstka.

Ten navíc nabádá k ostražitosti, protože Brazilci v sobotu v přáteláku s Panamou jen remizovali 1:1.



„Když je výsledek nemastný neslaný, většinou to předurčuje k tomu, že mančaft v druhém zápase zapne na jiné obrátky. Což nevím, jestli je pro nás dobře,“ doplnil Čelůstka.

A to přiznává i trenér Brazilců Tité. „Samozřejmě fanoušek by chtěl vidět proti Panamě vítězství, ale nepanikaříme. Věřím, že s Českem předvedeme lepší hru,“ doufá kouč, který s Brazilci na loňském MS vypadl ve čtvrtfinále.