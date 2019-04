Zůstanu tady. Na 1000 %, slibuje Ronaldo Juventusu po zisku italského titulu

Turín / Praha Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo přestoupil do italského Turína během loňského léta. V dresu „Staré dámy“ sice nedosáhl na výhru v Lize mistrů, nicméně titul v italské Serii A si se svými spoluhráči zajistil už pět kol před koncem.

Původně Ronaldo podepsal smlouvu na tři roky, jenže během roku šly italskými novinami zvěsti, že s životem v průmyslovém Turíně není spokojený a možná by se chtěl stěhovat jinam. Jenže po zisku titulu, který Cristiano přidal do své bohaté sbírky mistrovských trofejí (tři z Premier League s Manchesterem United, dvě v La Lize s Realem Madrid), Ronaldo ubezpečil všechny příznivce, že změnu klubu neplánuje.

„Jsem opravdu šťastný, že jsem hned ve své první sezoně v Itálii získal titul. Byl to pro Juventus opravdu výborný ročník, také jsme ovládli italský Superpohár,“ zářil Ronaldo. „Sice jsme si nevedli dobře v Lize mistrů, ale máme na to příští rok. Takže ano, zůstávám. Na 1000 %,“ slíbil.



Jeho týmový kolega Leonardo Bonucci po zisku titulu přiznal, že hráči dokázali nasměrovat svou energii a vztek z vyřazení z Ligy mistrů do úspěchu v domácí soutěži. „Je mi líto, že nám to v LM nevyšlo. Ale osmý titul v řadě, to je něco unikátního. Hodláme to hodně oslavit,“ usmál se stoper turínského celku.