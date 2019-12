Absolutní nesmysl, zbabělost a popření soutěživosti, shodují se osobnosti k záměru uzavřít extraligu

Je to nesmysl, který zničí sportovní úroveň i atraktivitu soutěže. Takový je názor hokejových osobností na záměr uzavřít extraligu. Přečtěte si jejich komentáře.

Martin Altrichter

„Chápu záměr, proč to některé kluby prosazují, ale absolutně se tím popírá soutěživost. Jsme národ, který potřebuje soutěžit. Hrozné je, že se něco takového řeší za pochodu. Usneslo se, že bude přímý sestup a najednou se to začíná řešit, protože tenhle problém hrozí spoustě mančaftů. To je prostě na palici, co se tady děje. Všichni jsme viděli, jak zafungovalo na kvalitu ligy rozšiřování juniorky. Je nesmysl měnit pravidla uprostřed sezony. Ale smysl to nedává ani potom. Úroveň půjde dolů, nebude soutěživost, ztrácí to sportovní smysl. Bez toho to nejde. Nejsme NHL, kde jdou všichni hokejisti do zápasů pokaždé naplno.“



Dominik Hašek

„Nesouhlasím s tím. Česká tradice je taková, že se vždycky sestupovalo a postupovalo. Pro mužstva z první ligy by to úplně ztrácelo smysl existence. Jsem proti tomu. Celé to je divné i s tím rozšířením extraligy. Jde to proti divákům, proti zajímavosti soutěží. Když nebude možnost postoupit z první ligy, tak přestane existovat smysl hokeje pro ostatní města a fanoušky. Nebude žádná motivace, protože se nebudete moct posunout. Celé je to špatně, funguje to tady nějak celou historii, tak to neměňme.“



Jiří Vykoukal

„Nevidím do toho, takže bych se k tomu nerad vyjadřoval. Uzavírat extraligu v rozjeté soutěži je ale takové neočekávané. Nejsem v pozici majitelů, takže nedokážu říct, jestli k tomu kroku přistoupit do budoucna. Musel bych znát podklady a podněty, museli bychom znát podmínky. Bez toho je těžké k tomu něco říct.“



Jiří Zelenka

„Je nesmysl vstoupit do toho v půlce sezony, vůči týmům v první lize je to nefér. Byla jasně stanovená pravidla na začátku sezony, jak se bude sestupovat a postupovat, tak by to měli zachovat. Nesouhlasím ani s tím, aby se extraliga uzavírala potom. Zápasy by ztratily úroveň, protože všichni budou vědět, že nesestoupí. Podle toho k tomu budou přistupovat. Když je nad vámi bič, tak musíte makat naplno. I pro lidi to ztrácí atraktivitu. Tohle není šťastný tah, úplně to zdegraduje soutěž. Přihřívají si tam polívku a odnášejí to kluby dole. Budějovice mají jasný náskok, můžou postoupit, dávají do toho peníze a najednou to zhatí. Týmů, které můžou sestoupit, je sedm, takže na tom mají všichni zájem. Klasická politika.“

Richard Farda

„Já jsem zásadně proti. O co budou hrát týmy v první lize? To se mi vůbec nelíbí. Chápu důvody - každý se bojí sestoupit. Hlavně Pardubice, Kladno a další spodní mančafty, ti všichni budou určitě pro. Podle reakcí soudím, že většina fanoušků je také proti. Tlak fanoušků by podle mě mohl mít vliv na rozhodnutí klubů tohle nedělat ani v budoucnu. Fanoušci mají právo k tomu něco říct, protože se bude hrát akorát o play off a dole co? Lidi na to nebudou chodit.“