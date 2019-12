Třinec zrušení sestupu schvaluje dlouhodobě, v rozběhnuté sezoně to ale bere jako poškození regulérnosti

Třinec Také hokejový klub z Třince překvapila myšlenka, že by se uzavřela extraliga už pro tuto sezonu. Ano, zrušení sestupu prosazuje dlouhodobě, ale nesouhlasí s tím, aby se změna udála už v rozjeté sezoně.

Třinec se tak přidává ke Spartě a Liberci, ty se proti tomu ohradily už v sobotu.

Žádného jednání na toto téma jsme se nezúčastnili a ani jsme na něho nebyli pozváni,“ říká viceprezident třineckého klubu Jan Czudek. „Myšlenku budoucího uzavření extraligy s možností jejího rozšíření o další kluby v případě splnění jednoznačně definovaných licenčních podmínek podporujeme dlouhodobě. Ovšem s takto zásadní změnou, která se udělá v polovině rozběhnutého soutěžního ročníku, nesouhlasíme.“

Takový krok by Třinec vnímal jako „poškozování regulérnosti a dobrého jména soutěže“. Aby se soutěž uzavřela, musel by návrh projít hlasováním v jedenáctičlenném výkonném výboru svazu Českého hokeje.

V lize tak vznikají minimálně dvě skupiny. Přední týmy uzavření soutěže v probíhající sezoně odmítají, kluby zespodu tabulky by se mu nebránily. Že ale některé kluby nesouhlasí s uzavřením extraligy pro tuto sezonu, neznamená, že ho neprosazují do budoucna - viz Třinec.

Svaz se zároveň nebrání, aby řízení extraligy převzala Asociace profesionálních klubů (APK tvoří zástupci všech čtrnácti extraligových týmů), což by znamenalo, že si ligu budou řídit sami účastníci.

APK se ale musí rozhodnout do konce ledna.