ANALÝZA: Gólmanské veletoče za 101 milionů dolarů. Ale kdo byl v NHL nejšikovnější?

Praha Markström do Calgary, Holtby za něj obratem do Vancouveru, prázdné místo u loňských šampionů ve Washingtonu zalepí Henrik Lundqvist. A tak bychom mohli pokračovat napříč celou NHL. Nejpřekvapivější je přesun Coreyho Crawforda do New Jersey, kde bude spíš piplat svého mladého náhradníka, než pomýšlet na Stanley Cup. Zato Detroit získává v Thomasi Greissovi spolehlivou jedničku za rozumné peníze.

Otevření trhu s volnými hráči spustilo monstrózní brankářské veletoče, které nemají v NHL obdoby. Generální manažeři dohromady utratili za gólmanské superhvězdy více než 101 milionů dolarů. Jenže který podpis se bude na konci příští sezony posuzovat jako geniální? Nejspokojenější by mohli být v Detroitu, Ottawě a Washingtonu. Thomas Greiss, 34 let - Detroit, 2 roky, 7,2 milionu dolarů Solidní podpis! Mrštný Němec se v San Jose osvědčil jako kvalitní dvojka, na štaci v Islanders se už jako vyzrálý chlapík dělil o místo jedničky. Je spolehlivý, klidný a nedělá chyby. Perfektně si hlídá pozici a občas vypomůže fantastickým zákrokem.

Tápající Red Wings jistotu v bráně hledají dlouho a ta nyní přichází. Greiss by mohl dát zapomenout na nepovedené poslední dvě sezony v podání Jimmyho Howarda a Jonathana Berniera. Na roli neotřesitelné jedničky je připravený a předurčený. Podle všeho půjde vůbec o nejlepší předsezonní kšeft generálního manažera Steva Yzermana. Henrik Lundqvist, 38 let - Washington, 1 rok, 1,5 milionu Patnáct let u Rangers, překonal i ikonického Mika Richtera. Poslední dva ročníky se však Lundqvistovi vyčítalo, že už není tak neprostupný a nepřidá žádný zákrok v rozhodujících chvílích. Jako by po zklamání ve finále Stanley Cupu 2014 ustrnul. Když přidáte jeho vysoký hokejový věk, vyplacení z posledního roku smlouvy se nabízelo. Jsme promořeni ze 73 procent, hlásí extraliga a doufá ve výjimku od Prymuly Dopředu bylo jasné, že pokud Lundqvist půjde na trh s volnými hráči, nezůstane tam ani hodinu. Capitals byli v námluvách nejpřímočařejší. Za půldruhého milionu dolarů získali marketingový tahák, gigantické penzum zkušeností a novou jedničku. Lundqvist ještě opráší mladický elán a pomůže budoucímu tahounovi Iljovi Samsonovovi rozvinout potenciál, tak jako na Manhattanu školil Bulhara Georgieva. Matt Murray, 26 let - Ottawa, 4 roky, 25 milionů Prvotřídní, umí vyhrávat velké trofeje. Výborný poziční brankář. Motýlkář, který čeká do poslední chvíle a potom překvapí svými reflexy. Ottawa za odcházejícího Craiga Andersona nemohla získat lepší náhradu. I jeho podpis má však jeden výrazný háček. Bude opět skvělý za předpokladu, že bude zdravý. Už několikrát ho v dobře rozjeté sezoně zastavilo zranění. Jeho tělo je na zdravotní neduhy náchylné, což sebou nese povinnost pojistit si rovněž velmi kvalitního náhradníka. Kanadský brankář Matt Murray. Murrayho vítězný potenciál se přesto nemění. V Pittsburghu měl přetěžkou úlohu uzmout pozici jedničky, kterou držel trojnásobný vítěz Stanley Cupu Marc-André Fleury. A dokázal to. V Ottawě se na jeho zákroky bude spoléhat od začátku.

Jacob Markström, 30 let - Calgary, 6 let, 36 milionů Švéd zapadá do módních hokejových trendů. Mohutná postava, široký rozklek přes celou čáru. Navzdory své výšce je extrémně pohyblivý, má ideální věk a všude pějí chválu na jeho skvělý charakter. Nutno dodat, že u Flames s jeho příchodem končí éra menších gólmanů, kteří se tu vždy těšili oblibě. Kardinální otázka zní, jestli si oněch šest milionů dolarů za sezonu a nejdelší kontrakt kariéry zaslouží. Patří nesporně do širší brankářské špičky, nikoliv ovšem k extratřídě NHL. Calgary s jeho vysokou smlouvou hraje vabank. Kolikátý už vlastně? Ve Vancouveru byl oblíbený, ale ani v jedné z pěti sezon se nedostal přes hranici 92 % v úspěšnosti zákroků. Teď se musí předvést! Nebyl by však první, komu megalomanská smlouva uškodila. Pokus se stejným obrem Mikem Smithem tady docela nedávno nevyšel. Až čas ukáže, zdali třicetiletý brankář nastolí nový trend v bráně Flames. Devan Dubnyk, 34 let - San Jose, 1 rok, 4,3 milionu Trochu jiná kategorie než všichni ostatní. Dubnyk si v příští sezoně odkroutí poslední rok šestileté smlouvy, kterou ovšem v dresu Wild nedodrží. Rodák z Reginy se stal obětí prvních trejdů po sezoně a výměnou za pátou volbu v draftu zamířil z hokejového státu do San Jose. Je rychlý, má výborné reflexy na blízko a je odolný vůči stresu. Je příkladem toho, jak se dá tvrdou prací prokousat až na úplný vrchol. Schopnosti někdejší edmontonské naděje vybrousila až Minnesota, kde Dubnyk svou výkonnost po krůčcích obdivuhodně stabilizoval. A totéž očekávejte na jeho další adrese. V dresu Sharks se nejspíš o porci zápasů podělí s Martinem Jonesem a nasvědčuje tomu i jeho čtyřmilionový kontrakt. Platový strop mužstva z Kalifornie to fatálně nezatíží a naopak zbývá ještě na jeden až dva užitečné nákupy. Braden Holtby, 31 let - Vancouver, 2 roky, 8,6 milionů Vítěz Stanley Cupu a držitel Vezina Trophy. Ideální strážce branky Canucks, řeklo by se. Ovšem Holtby představuje poněkud složitější případ. Je až nebezpečně flegmatický a dokáže být také náladový a znavený, jak se ukázalo v mistrovské sezoně 2018. Tam vinou toho nechytal začátek play off. Nemluvě o tom, že mu ubraly na lesku letošní slabší forma a vysoký počet inkasovaných gólů. Brankář Washingtonu Holtby Vancouver si drahý špás mohl dovolit i díky velkému finančnímu polštáři. Avšak to neznamená, že má Kanaďan místo jisté. Kouč Travis Green se v závěru koronavirem ovlivněné sezony nebál sáhnout po Thatcheru Demkovi, jenž je v klubu třetí rok po sobě na čekané a naznačil, že možná přišel jeho čas. A Holtby? Ten si bude muset vzpomenout na nejslavnější léta, aby brankoviště patřilo jemu.

Cam Talbot, 33 let - Minnesota, 3 roky, 11 milionů Je až s podivem, že si vedení Wild z plejády volných hvězdných gólmanů vyhlédlo právě toho nejméně nápadného. Ano, Talbot zářil zejména ve svých prvních dvou sezonách u Rangers, ať už jako náhradník, nebo zaskakující jednička. Zvláštní rozhodnutí. Hvězda volného trhu míří do města neúspěchu. Proč Hall zvolil Buffalo? Jenže v Edmontonu, Philadelphii a nakonec v Calgary už nikdy na skvělá čísla z nováčkovských let nenavázal. U Flames svého soka Davida Ritticha nepřechytal. Každopádně je rychlý a flexibilní. Wild dávají přednost zkušenosti před mládím. Není však vyloučeno, že se mezi Talbota a Stalocka může vklínit 24letý Kaapo Kähkönen. Buďte si jistí, že pokud se jednomu i druhému nebude dařit, generální manažer Bill Guerin naplní svá slova o razantním přebudování mužstva. Corey Crawford, 35 let - New Jersey, 2 roky, 7,8 milionů Co se honilo hlavou generálnímu manažerovi Devils Tomu Fitzgeraldovi, když podepisoval smlouvu s někdejším slovutným gólmanem, to ví snad jen on sám. Sotva se klub z Newarku zbavil drahého Coryho Schneidera, jenž dokonce rok (i vinou zranění) nevyhrál zápas, dovolil si další velký luxus v podobě Coreyho Crawforda. Toho Crawforda - dvojnásobného vítěze Stanley Cupu, dvojnásobného účastníka All-Star Game, dvojnásobného držitele William M. Jennings Trophy pro brankáře (či dvojici) s nejméně obdrženými brankami. Corey Crawford dotáhl Chicago ke dvěma Stanley Cupům. Na tato ocenění už sedá prach, ačkoliv se sluší dodat, že jeho čísla klesala v přímé úměře s chřadnoucí obranou Blackhawks, za kterou strávil víc než dekádu. Teď však míří do týmu, v jehož defenzivě vládl chaos. Jen skvělý gólman sám vše nevyhraje a to se potvrzovalo už v Chicagu. Co teprve v New Jersey, kde to byl úplný průšvih.

Pokud Devils nepodepíší ještě pár zkušených důrazných beků, dosluhující velikán si tu projde stejným zklamáním jako jeho předchůdci a zbude na něj jen role učitele Mackenzieho Blackwooda, jenž kvalitami na obsazení klíčové role v této chvíli nemá. Kdo ještě čeká na smlouvu? Trh volných hráčů nabízí další zvučná jména. K dispozici jsou veteráni Craig Anderson, Cory Schneider, Jimmy Howard nebo Ryan Miller. Chicago má v brankovišti nyní prázdno a patrně se bude rozhodovat mezi angažováním Howarda či Andersona. V obou případech jde při jejich věku o krátkodobé řešení. Devětatřicátník Miller ještě může být dobrou dvojkou. Nálepku nejistého a příliš drahého muže si vysloužil Američan Schneider, jemuž se práce v NHL bude shánět složitěji a týmy budou při námluvách velmi opatrné.