Ani Jágrova branka neodvrátila desátou prohru v řadě, Kladno kleslo na samotné dno tabulky

Kladno Hokejisté Pardubic vyhráli v 47. kole extraligy na ledě Kladna 5:2 a posunuli se v tabulce z posledního místa na dvanácté. Rytíři naopak po desáté porážce za sebou klesli na sestupovou čtrnáctou pozici. Gólem a dvěma asistencemi se na čtvrté výhře Dynama v řadě podílel útočník Martin Látal.

47. kolo hokejové extraligy: Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 2:5 (0:0, 0:2, 2:3) Branky a nahrávky: 49. Zikmund (Austin, O'Donnell), 55. Jágr (Zikmund) - 32. Látal (Paulovič), 34. Harju (Poulíček), 42. J. Mikuš (Látal, Kusý), 53. Svačina (Látal), 57. Tybor (R. Kousal, Vondrka). Rozhodčí: Lacina, Hodek - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5200 (vyprodáno). Sestavy: Kladno: Godla (57. Cikánek) - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, Vampola, Zikmund - Strnad, P. Machač, Redlich - Melka, Stach, O'Donnell - Hajný, T. Kaut, Hovorka. Trenéři: D. Čermák a Lidický. Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, J. Mikuš, J. Kolář, Zacharčuk, T. Voráček, Holland - Tybor, R. Kousal, Vondrka - Svačina, Poulíček, Mandát - Látal, Harju, Kusý - Paulovič, Rolinek, Blümel. Trenér: Razým.

Do sestavy domácích se po čtyřzápasové pauze zaviněné zraněním vrátila brankářská jednička Godla a pro Rytíře to byla psychická vzpruha. Po opatrnějším úvodu se do první výraznější šance dostal v 6. minutě Vampola, ale neuspěl stejně jako na druhé straně Zacharčuk.

Střelecky aktivnější byli hosté, blíže k brance však bylo Kladno. Zatímco Godlu vystrašil jen Vondrka, jenž místo zakončení ještě přihrával, Kantora prověřil Austin. Redlich poté v 15. minutě trefil tyč.

Ve druhé třetině se již bezbrankový stav změnil. Po několika šancích na obou stranách skórovali jako první hosté. Šest sekund po skončení přesilové hry otevřel skóre osamocený Látal. Podruhé se Dynamo prosadilo o dvě minuty později, když v oslabení udeřil Harju, jenž vyjel zpoza Godlovy branky a stejně jako Látal si připsal sedmou trefu sezony.

Hned na začátku závěrečné dvacetiminutovky se snažil individuální akcí snížit Jágr, ale Kantor byl opět připraven. Ve 42. minutě navíc překvapil Godlu střelou od modré čáry Mikuš a přiblížil Východočechy důležité výhře. Rytíři ale nesložili zbraně a v přesilovce se jim podařilo snížit. Austinovu střelu dorazil Zikmund.

Pardubice ale získaly tříbrankový náskok brzy zpět. Kousal sice trefil v přesilovce jen tyč, v 53. minutě však Godlu překonal počtvrté Svačina. Jágr sice dokázal opět snížit, čtrnáctý gól kladenské legendy však domácím k obratu nepomohl. Poslední slovo měl naopak Tybor, při jehož gólu si navíc Godla zřejmě obnovil zranění.

Ostatní výsledky 47. kola hokejové extraligy:

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 4:5 po sam. nájezdech (3:1, 0:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Cingel (Miškář), 5. Jergl (Eklund, Cingel), 17. Klíma (Jergl), 41. Perret (Klíma, Jergl) - 9. Jarůšek (Helt, M. Hanzl), 40. Pospíšil (Lukeš, Moravčík), 43. Mahbod (M. Hanzl, Ščotka), 45. Jarůšek (Mahbod, M. Hanzl), rozhodující sam. nájezd Hübl. Rozhodčí: Obadal, Stano (SR) - Lučan, Špůr. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 5006.

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. P. Musil (Škůrek), 12. Klimek (Nahodil, P. Musil) - 3. Rychlovský (J. Šír). Rozhodčí: R. Šír, Mrkva - Hlavatý, Rampír. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 4112.

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Gríger (Stříteský, Šenkeřík), 31. Eminger (Graňák, V. Polák) - 3. M. Stránský (Marcinko, P. Vrána), 9. P. Vrána (M. Doudera, Gernát), 19. Galvinš (Chmielewski), 28. Gernát (Marcinko, Chmielewski), 47. M. Doudera (P. Vrána), 52. M. Doudera (Hrňa, Dravecký). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:5, navíc Vondráček (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:3. Diváci: 4048.

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 30. Mallet (J. Hruška, Šišovský), 41. Roman (L. Kovář), 60. Mallet (Schleiss) - 25. Gulaš (Mertl, Vráblík). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 5325.