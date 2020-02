Co se děje s Ovečkinem? Žádnou paniku, prosím, reaguje Rus

Washington Není to tak dávno, co v historických tabulkách střelců NHL překonal Maria Lemieuxe a Marka Messiera, teď naopak prožívá bídu. A spolu s ním celý Washington. Slavný hokejista Alexandr Ovečkin už pět zápasů za sebou nedal gól, ba nezískal ani bod. U jiného hráče běžná věc, u něj nevídané!

Pět zápasů za sebou bez bodu, to zažil Ovečkin jen jedinkrát v kariéře - zkraje sezony 2014/15, jinak nikdy. I to ukazuje na výjimečnost momentu a jeho výjimečný vliv na výsledky Washingtonu, který v daném období zaznamenal čtyři porážky.

I to je pro tým, jenž dlouhodobě vládne celé NHL, mimořádná událost. Pro některé i varovný signál...

„Toho bych se nebál,“ oponuje Ovečkin. „Na každý tým během roku přijde nějaká krize, teď dosedla na nás a je to dobře. Proč? Protože je to tak mnohem lepší, než kdyby nás výpadek potkal před anebo během play off.“

Začalo to domácím debaklem 2:7 s Philadelphií, pokračovalo dalším domácím kolapsem 3:5 s New Islanders a negativní trend nezastavil ani úspěch 3:2 v Coloradu. Capitals totiž následně prohráli 1:3 v Arizoně a 2:3 v Las Vegas.

Útočník Washingtonu Capitals Alex Ovečkin (8) se snaží dostihnout puk před brankářem Vegas Fleurym.

Ovečkin ve zmiňovaných duelech dělal, co mohl. Celkem v pěti zápasech vypálil 27 ran na bránu, ani jednou se však neprosadil. O to víc je pro něj série mrzutá. On přesto reaguje: „Není důvod k panice. Je to jen na nás, všichni musíme ukázat, co umíme. Každý ví, co má dělat. A popravdě - nemyslím si, že to někdo řeší. Je jen otázka času, kdy se probereme.“

Přes tato slova je však znát, že kolem týmu panuje určité napětí. Alespoň to vyplývá z vyjádření slovenského útočníka Richarda Pánika, jenž nezastírá: „Trápíme se a musíme to napravit. Musíme se dostat zpátky na vítěznou cestu, ale je to těžké, protože s blížícím se play off hrají všichni pozorněji v obraně a je těžší dát gól.“

Očividně i pro Ovečkina, který má na kontě stále 698 gólů, což ho v historických tabulkách řadí mezi střelci na osmou pozici. Jen 68 tref od třetího Jaromíra Jágra.

Šanci přibližit se má už v noci ze čtvrtka na pátek, kdy Washington hostí Montreal, což je Ovečkinův oblíbený soupeř. V sestavě už bude pomáhat i obránce Brenden Dillon, jehož Capitals získali ze San Jose. A možná že právě jeho důraz mužstvo probere.

„Je to solidní bek, má zkušenosti. Znám ho a je těžké se proti němu prosadit. V play off takové hráče potřebujete. Jeho příchod nám pomůže, budeme mít ještě kvalitnější obranu a hlavně ve Stanley Cupu nikdy nevíte, co se stane a kdo se zraní,“ pochvaluje si Ovečkin.

Postup má Washington téměř jistý, ovšem teď jde o to uhrát co nejlepší výchozí postavení. A to v ohrožení je, však tým také během posledních pěti zápasů spadl ve Východní konferenci z první na čtvrtou pozici. Pánik za neúspěchem vidí především nekoncentrovanost.

„Podle mě je to mentální problém. Nemá to nic společného se systémem hry, jen musíme být líp připravení,“ myslí si. Ovečkin dodává: „Všichni se musíme soustředit na sebe. Teď se ukáže, jak na tom jsme. Musíme hrát víc fyzicky a získat sebevědomí.“