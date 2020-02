Tři adepti na sestup: Nejhorší formu má Jágrovo Kladno

Praha „Je spousta lidí, kteří nám vyloženě přejí, v jaké situaci se nacházíme. Možná i kvůli mně,“ pronesl v úterý útočník a majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr pro Sport.cz. Reagoval na aktuální špatnou formu svého týmu, kvůli níž jsou Rytíři šest kol před koncem základní části jedním z vážných adeptů na sestup z extraligy. A díky Jágrově osobě rovněž nejsledovanějším.

Kluby bijí na poplach. Čas na záchranu pro poslední celek dlouhodobé soutěže totiž už nebude. Letos se nehraje play out ani baráž.

V neděli Kladenští prohráli podeváté v řadě, ve vyrovnaném suterénu tabulky ztratili náskok na pardubické Dynamo a vyhlížejí pátek, kdy doma vyzvou Východočechy v jednom z klíčových soubojů. Pardubice jsou naopak ve formě, ze tří posledních kol neztratily ani bod.

Na oba celky se navíc díky výhře ve včerejší dohrávce nad Třincem 5:2 dotáhl Litvínov, který má ještě zápas k dobru. Jistotu nemají ani jedenácté Vítkovice.

Vyprodané haly vystřídal zmar

Do extraligy vstoupili Rytíři coby nováček slušně. Svými výkony a góly bavil především Jágr, který vyprodával stadiony v celé republice. Po kanonádě 8:4 na Spartě a výhře 5:1 nad Brnem to vypadalo na play off. Poslední měsíc však vše změnil.

Jaromír Jágr musí zachránit Kladno v Extralize.

Patnáctibodový náskok na poslední místo měl Středočechům zajistit poklidný závěr sezony, v níž byla záchrana hlavním cílem. Ten je však nyní fuč a Kladnu reálně hrozí, že špatnou formu zastaví až v příštím ročníku o soutěž níž.



„Některé zápasy byly jednoznačně prohrané, jiné zas o pouhý gól. To mě jako Kladeňáka mrzí. Body jsou třeba, i remízy by pomohly,“ komentuje měsíc hrůzy pro LN expert O2 TV Sport a odchovanec kladenského hokeje Jiří Tlustý, který si o situaci týmu občas povídá i s Jágrem. „Aktuální situace ho samozřejmě mrzí. Minulý týden mi říkal, že se snaží udělat vše pro to, aby se extraliga na Kladně udržela,“ líčí Tlustý.

Zatím hledají Rytíři cestu z bídy marně. Pomoci vynořit se z krize by mohl velezkušený útočník a mistr světa z roku 2010 Petr Vampola, který se na setrvání v kladenském dresu domluvil se Slavií. Plusem jistě je návrat po zranění Denise Godly do kladenského brankoviště. „Už jednou dokázal Godla tým nakopnout k lepším výkonům. Přeji si, aby tomu tak bylo znovu a Kladno i díky němu páteční zápas zvládlo,“ doufá Tlustý.

Jaromír Jágr se raduje z gólu.

Zítřejší duel s Pardubicemi může hodně napovědět, jak to dál bude v souboji o záchranu pokračovat. Podle Tlustého dokonce půjde o nejdůležitější utkání

Týmy na 11. až 14. místě extraligy Tabulka (zápasy/body):

11. Vítkovice 47/56

12. Litvínov 45/51

13. Kladno 46/51

14. Pardubice 46/51 Poslední tým sestupuje. Při rovnosti bodů rozhodují vzájemná utkání a poté skóre v jejich minitabulce. Zbývající zápasy:

Vítkovice: Plzeň D, Mladá Boleslav D, Litvínov V, Karlovy Vary D, Hradec Králové V.

Kladno: Pardubice D, Plzeň V, Sparta D, Brno V, Ml. Boleslav D, Litvínov D.

Pardubice: Kladno V, Liberec D, Plzeň D, Třinec V, Sparta D, Brno V.

Litvínov: Hradec Kr. V, K. Vary D, Hradec Kr. D, Zlín V, Vítkovice D, Olomouc V, Kladno D.

sezony. „Je to jako sedmý zápas v boji o Stanley Cup. Ten, kdo vyhraje, bude mít náskok tří bodů, které mohou rozhodnout,“ říká bývalý hráč Caroliny či Toronta. „Bude to zřejmě opatrné z obou stran, Rytíři to ale musí vzít na sebe a chtít utkání od začátku kontrolovat. Pardubice hrají v posledních zápasech dobře a mají mnohem více zkušeností. Máme se na co těšit.“



„Pro nás už je každý zápas o všechno, ale na Kladně určitě,“ podotýká pardubický útočník Radoslav Tybor.

Rozhodne až poslední kolo?

Zatímco s Pardubicemi mají Kladenští v této sezoně kladnou bilanci, když ze tří dosavadních vzájemných zápasů vytěžili pět bodů, na Litvínov nestačili ani jednou a uzmuli mu jediný bod.

A právě až bitva Kladno–Litvínov v posledním kole může klidně rozhodovat. „Musíme každý zápas hrát na tisíc procent a v každém utkání sbírat body. Musíme záchranu urvat,“ věří litvínovský útočník Richard Jarůšek.

„Nedokážu si tipnout, kdo sestoupí. Nepřeji to ani jednomu týmu, ale jediné, v co doufám, je, že se zachrání Kladno,“ říká Tlustý a k systému klání o záchranu dodává: „Play out mi nechybí, ale uvítal bych baráž.“