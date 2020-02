Král hattricků předhání i Jágra. Pastrňák svádí souboj s Ovečkinem nejen v počtu gólů za sezonu

Boston/Praha Český kanonýr Bostonu David Pastrňák zažívá snovou sezonu, svou nejlepší v dosavadním téměř šestiletém působení v NHL. Po čtyřzápasovém gólovém půstu v domácím utkání proti Montrealu (4:1) přidal čtvrtý hattrick v ročníku a se 41 brankami znovu vévodí tabulce střelců.

„Jsem za to samozřejmě šťastný. Jde o něco, co se mi v kariéře dosud nepovedlo, takže jsem z toho nadšený,“ líčil Pastrňák po utkání.



Už samotné překonání hranice 40 branek je na bostonské poměry unikátní výkon. V týmu Bruins se to nikomu nepodařilo dlouhých sedmnáct let. A čtyři hattricky za sezonu? Naposledy jich tolik dal Phil Esposito v ročníku 1974/75. Ten jich tehdy nasázel dokonce sedm.

„Stal se z něj opravdu elitní hráč,“ pěl slávu na Pastrňáka spoluhráč z útoku Brad Marchand. „Už jen fakt, že je schopen si pořád hledat další cesty, aby dával góly, přestože si ho soupeři hodně hlídají, je naprosto úchvatný. Takových hráčů je v lize málo. Bude to ještě dlouho úžasný hokejista.“

A stejně to vidí i kouč Bostonu Bruce Cassidy, který si kromě gólů cení i Pastrňákových asistencí. „Nikdy nebyl sobecký, to z něj dělá speciálního hráče. Zejména v tak mladém věku, většina k tomu dojde až časem. Už od doby, kdy tu poprvé vešel do dveří, ukazuje, jak skvělý charakter má.“

Třígólových počinů za jediný večer během základní části NHL má třiadvacetiletý havířovský rodák ve sbírce už osm. A co se týče rychlosti jejich sbírání již předčil českou legendu Jaromíra Jágra. Ten za osmnáct let v zámoří zaznamenal celkem 15 hattricků, jenže v prvních šesti sezonách jen tři.

Než srovnání se slavným a v příštích několika letech přece jen stále nedostižným krajanem, je pro Pastrňáka aktuálnější boj o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce, který nabývá na otáčkách. Do konce základní části zbývá okolo 24 kol a stále se nerýsuje jméno, které by mělo výrazně navrch. S velkou pravděpodobností to však bude někdo z trojice David Pastrňák (do včerejška 41 branek), washingtonský Alexandr Ovečkin a Auston Matthews z Toronta (oba 40, v noci ale hráli).

Právě Ovečkinovi se v jedné statistice ve středu vyrovnal. Ruský kanonýr před dovršením 24 let trefil devět hattricků, což je historicky druhé místo za Waynem Gretzkým (36!). Pastrňák má totiž k osmi ze základní části i jeden v play off. A to má český útočník ještě spoustu šancí přidat další, narozeniny totiž oslaví až 25. května.

I když to nebudou třígólové kanonády, kouč Cassidy v pokoření další z met věří. „Příště spolu budeme mluvit o jeho (Pastrňákově) trefě číslo padesát,“ předeslal ve středu.