Operace dopadla dobře, už jsem zahodil berle. Ortézu budu mít ještě tak šest týdnů, tvrdí Hertl

San Jose Jen pár dnů po operaci kolenních vazů zahodil hokejový útočník Tomáš Hertl berle a začal posilovat sval poraněné levé nohy. Šestadvacetiletý tahoun San Jose je tak už nyní napřed oproti plánu rekonvalescence a věří, že stihne přípravný kemp před novou sezonou NHL. Touží být opět jedním z lídrů Sharks.

Operace, na níž byl před týdnem, dopadla dobře. „Lékaři byli hodně spokojení, že vše dopadlo, jak mělo. Je to týden od operace, od třetího dne to začínám ohýbat a snažím se dostat sval zpět, aby mi noha neztuhla. Také to leduji. Před dvěma dny jsem zahodil berle, snažím se chodit po svých, ale ortézu budu mít ještě tak šest týdnů,“ uvedl Hertl v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

Hertlovu bilanci v sezoně zastavil na 48 zápasech a 36 bodech (16+20) smolně obránce Christopher Tanev z Vancouveru. „Stalo se to blbě. Střílel jsem bekhendem, dojížděl jsem, on byl na kolenou a chtěl mi to vypíchnout, já měl nohu napnutou, a jak mě trefil, tak jsem to ucítil. Ale nebyla to hrozná bolest,“ připomněl Hertl.

Jedním z nemnoha pozitiv vážného zranění je, že pražský rodák už ví, co ho v rámci rehabilitace čeká. „Zranění mě už potkala. Kolena jsem měl poraněná, teď je to ale poprvé levé koleno. První den nebyl jednoduchý, ale od druhého dne se na to snažím dívat pozitivně. Vím, že trénuji vždy tvrdě a že mám teď před sebou dlouhých sedm měsíců, abych se pořádně připravil na novou sezonu. Bude to pro mě takové delší léto,“ řekl Hertl.

Po úspěšném skórování gratuluje Tomáš Hertl (číslo 48) obránci týmu San Jose Sharks Brentu Burnsovi (číslo 88).

Během dlouhého období bez hokeje se chce dát do kupy, pořádně zesílit zraněnou nohu, ale i celkově tělo. „Vím, že se vrátím ještě silnější. Mám do nové sezony dost času. Normálně začínám bruslit v srpnu a to věřím, že budu moci i teď. Doufám, že v tu dobu už bude koleno silné a budu na novou sezonu připravený. Když půjde vše podle plánu a nebudou nějaké komplikace, tak bych to měl stihnout a začnu od začátku sezony,“ věří Hertl.

Sharks jsou předposledním týmem Západní konference, na postupové místo do play off ztrácejí 11 bodů. „Sezona to není jednoduchá, protože jsme zvyklí být jinde, než aktuálně jsme. Zatím je to hodně nahoru a dolů. Nemohu být spokojený ani se svými body, když tým nevyhrává. Je to kolektivní sport a já bych kolikrát měl raději méně bodů výměnou za výhry. Nevím, co bylo příčinou, ale prostě jsme nehráli tak dobře jako minulý rok,“ mrzelo Hertla.

Přesto během nepovedeného ročníku prožil mimořádnou událost, kterou si bude navždy pamatovat. Byl členem výběru Pacifické divize, který ovládl Utkání hvězd v St Louis. Hertl si připsal v exhibici pět gólů a vytvořil nový rekord.

Český útočník Tomáš Hertl předvádí během All-Star víkendu své schopnosti v přesnosti třelby

„Strašně jsem si to užil. Byl to neskutečný zážitek, zvlášť když se mi to povedlo. Bylo super poznat ostatní kluky, s nimiž jinak soupeřím. Beru to jako velké pozitivum sezony a věřím, že jsem se tam nepodíval naposledy. I to je výzva a motivace pro rehabilitaci.“

Při té mu pomáhá i hodně povzbudivých zpráv, které dostal. „Psali kamarádi, že je jim to líto. Toho si vážím. Brácha i bratránek měli to samé a vědí, čím si procházím. Tak si z toho děláme i legraci, abych nebyl v depresi. Psal i Joe Thornton, ať se držím, protože sám si tím také prošel. Ví, že to není jednoduché hlavně ze začátku. Vím ale, že se vrátím tak, aby to bylo ještě lepší než minulý rok. Hokej hrát umím a chci zas hrát proti nejlepším lajnám. Chci být lídrem týmu,“ zdůraznil Hertl.