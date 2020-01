VIDEO: Pastrňák se stal jako první Čech nejlepším hráčem Utkání hvězd, Hertl překonal střelecký rekord

St Louis Čeští hokejisté zaznamenali výraznou stopu během exhibičního Utkání hvězd NHL, které hostilo St Louis. Ve vítězném mužstvu Pacifické divize byl Tomáš Hertl, který pěti góly vytvořil nový rekord a David Rittich, jenž se stal nejúspěšnějším brankářem. Nejužitečnějším hráčem celého klání byl jako první český hokejista v historii David Pastrňák.

O úspěchu Davida Pastrňáka rozhodli na twitteru fanoušci. Aktuálně nejlepšímu střelci NHL dalo na twitteru své hlasy 36% příznivců, druhý skončil Matthew Tkachuk z Calgary (27 procent), třetí Leon Draisaitl z Edmontonu (20 procent).

„Byla to velká zábava. Byl bych šťastnější, kdybychom vyhráli, ale je to především zábava pro fanoušky. Pro ně se to dělá a snad si to užili tak jako my,“ doplnil Pastrňák, který mohl v úplném závěru finále vyrovnat na 5:5, ale minul Rittichovu branku.

Nejlepší střelec ligy z Bostonu pomohl v semifinále k vítězství nad Metropolitní divizí 9:5 hattrickem a jednou přihrávkou, ve finále přidal gól a asistenci, ale celkové prohře 4:5 nezabránil.

Tomáš Hertl přispěl k posunu Pacifické divize do boje o triumf dokonce čtyřmi góly v souboji s Centrální divizi (10:5). Díky další brance ve finále vytvořil nové maximum. Po čtyřech gólech v jedné exhibici dosud dokázali vstřelit Wayne Gretzky (v roce 1983), Mario Lemieux (1990), Vincent Damphousse (1991), Mike Gartner (1993), Dany Heatley (2003), John Tavares (2015), Sidney Crosby, Mikko Rantanen a Gabriel Landeskog (všichni 2019).

Čtyři branky Tomáše Hertla v semifinálovém utkání:

„Bylo to úžasné. Zahráli jsme si s jinými skvělými hráči a užili jsme si to. Jsem rád, že jsme vyhráli. Bez ohledu na to, co to je za zápas, já rád soutěžím a vyhrávám. Hodně jsme si celé ty dva dny vychutnali. Jsme jinak velcí rivalové, především v Pacifické divize,“ řekl Hertl, který rozuzlil finále blafákem do forhendu proti Andreji Vasilevskému. „Předtím převedl několik skvělých zákroků, tak jsem se snažil udělat něco jiného. Povedlo se to a jsem šťastný, že jsem dal vítězný gól.“

Doufá, že si střelecký apetit přenese i do ligy. „Snad mi to vydrží, v poslední době jsem za San Jose moc góly nedával,“ uvedl Hertl, který na svůj 16. gól v sezoně čeká už osm utkání.

Při premiéře na Utkání hvězd zářil i Rittich, který inkasoval jen dvě branky, nejméně ze všech osmi gólmanů. V semifinále nastoupil místo Jacoba Markströma ve druhé desetiminutovce za stavu 4:4 a inkasoval z deseti střel jednou. Ve finále, které se hrálo o prémii ve výši jednoho milionu dolarů, se postavil do brankoviště na druhý poločas při nepříznivém skóre 1:3 a obdržel ze čtyř pokusů soupeře také jedinou branku.