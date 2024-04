Vsetín bude hrát extraligovou baráž v Brně, je levnější než Zlín

Zlínská alternativa, kterou inicioval vsetínský starosta Jiří Čunek a¬která přes noc vyvolala značný odpor mezi fanoušky Beranů, padla z finančních důvodů.

„Budeme hrát v Brně, protože oproti Zlínu je to třikrát levnější varianta. Osobně mě to mrzí, z hlediska dostupnosti pro fanoušky by byl Zlín vhodnější, ale rozhodly ekonomické parametry,“ potvrdil Čunek.

Na Zimním stadionu Luďka Čajky tak můžou definitivně rozpustit ledovou plochu, kterou by museli jinak udržovat minimálně do pondělí 21.¬dubna, kdy je na programu čtvrtý zápas baráže, a nejpozději do soboty 27. dubna, kdy by se hrál případný šestý.

V Brně bude Vsetín platit jen pronájem Winning Group Areny, v provozu zůstává pro květnové České hokejové hry.

Vsetínští hokejisté se radují s pohárem z triumfu v první lize.

Zprávu o dočasném stěhování Vsetína do Brna přivítali fanoušci Beranů. Možnost, že by jejich největší rival obsadil dočasně zlínskou halu, jim byla silně proti srsti. Chystaly se protesty, petici vůči tomu, aby Vsetín hrál v Trinity Bank Areně, podepsalo za necelých 24 hodin na pět set lidí.

Ve Vsetíně teď budou řešit přesun do jihomoravské metropole. Pro svoje příznivce chystá klub vypravit zvláštní vlak.

„Jsem z toho docela nešťastný. Fanoušci by si zasloužili, aby se baráž hrála na Lapači. Ale taková jsou pravidla. Musíme se s tím srovnat. Nebude to jednoduché. Doma máme zázemí, všechno, musíme se přesunout,“ uvědomuje si útočník Pavel Klhůfek úskalí transferu.

Zároveň věří, že vsetínští příznivci zaplní brněnskou arenu s kapacitou 7 700 diváků. Pomoct může jakékoliv vítězství v úvodních dvou partiích v Kladně.

„Budeme hrát na extraligovém kluzišti a pro kluky, kteří tam nehráli, to může být motivace,“ doufá Klhůfek.