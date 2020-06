Bílá liga? Milujeme náš sport, jakožto minority je naší misí vymýtit rasismus, přeje si spolek hráčů

„Milujeme náš sport. Věříme, že je hokej tou nejlepší hrou na světě,“ začíná dopis podepsaný sedmičkou hokejistů.

Patří mezi ně aktivní hráči NHL Evander Kane, Trevor Daley, Matt Dumba, Wayne Simmonds a Chris Stewart. Zbývajícími dvěma jsou Joel Ward, jenž už uzavřel kariéru, a Akim Aliu, který se v NHL mihnul v sedmi zápasech a v minulé sezoně si zahrál za Litvínov.

Právě Aliu nastartoval na podzim boj proti rasismu v hokeji, když obvinil svého někdejšího trenéra Billa Peterse z několik let staré šikany. Peters následně rezignoval na post trenéra Calgary. Společně s Kanem, který se stal aktivním zejména během nepokojů souvisejících se zabitím černocha Georgea Floyda policistou v americkém Minneapolisu, stojí v čele hnutí s názvem „Hockey Diversity Alliance“ (ve volném překladu „Aliance za různorodost v hokeji“).



We are proud to announce the formation of the Hockey Diversity Alliance ✊ pic.twitter.com/TAucuYJxp2