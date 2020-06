Oproti původním slibům se juniorské soutěže rozšíří. ‚Upadá konkurence,’ říká trenér dvacítky Mlejnek

Praha Hokejový svaz kráčí zase jednou proti tomu, co už mnohokrát sliboval. Místo toho, aby v juniorských soutěžích počty týmů snižoval, tak je ještě navyšuje. Ligu akademií, která na základě předběžného opatření soudu tento ročník vůbec neproběhla, rozšiřuje z devatenácti klubů na dvacet. Tím upadá i konkurence, souhlasí nový reprezentační kouč dvacetiletých Karel Mlejnek.

„Troufám si říct, že konkurence, to zúžení, je v daný moment zásadní,“ říká Mlejnek. „Všichni ale víme, proč se to rozšiřuje.

Do nejvyšší juniorské soutěže, tzv. „Juniorské ligy akademií“ postoupil z nižší extraligy Havířov. Rozhodl o tom výkonný výbor svazu proto, že klub z východu České republiky získal po základní části nejvíce bodů, následné play off už nedovolila pandemie.

Potvrzenou novinkou je, že v lize akademií, která kvůli soudnímu sporu tří klubů se svazem vůbec neproběhla (hrál se náhradní pohár), pokračuje i po vypršení tříleté smlouvy rakouský Salcburk.

Přitom zužování je v plánu! Po sezoně 2020/21 mají podle svazového mluvčího Zdeňka Zikmunda sestoupit přímo čtyři mužstva a páté bude čekat baráž. Po sezoně 2021/22 se má snížit počet mužstev dokonce ze 16 na 14 s jedním přímo sestupujícím a postupujícím.

Jenže opravdu to funkcionáři dodrží?

Šéftrenér Filip Pešán sliboval v lednu po čtvrtfinálovém fiasku reprezentační dvacítky na domácím mistrovství světa toto: „Osobně jsem si jako jeden z úkolů dal snížit počet akademií. Podle mého se jejich počet strašně rozrostl a teď nevíme, co s tím.“



Mantra o nezvladatelném počtu se opakuje pořád dokola.

Jenže dál zůstává u slov a vizích do budoucna, byť můžete složitou situaci v kontextu koronaviru chápat. Svaz nechtěl opakovat administrativní vyřazování jako v roce 2018 a riskovat následné a stále trvající soudní spory či milionové exekuce.

Zužování odložil o rok, jenže tím se odsouvá i nástup na správnou cestu, která by mohla dovést český hokej k lepším výsledkům výchovy mládeže. Navíc pravidla pro Ligu akademií se paradoxně rozvolnila, postoupit do ní můžete i bez uznané akademie.

Karel Mlejnek je oficiálně trenérem reprezentační dvacítky týden. Hned se jal spolupracovat s Jakubem Petrem u osmnáctky - objíždějí akademie.

Zatímco Petr na východě, Mlejnek na západě a říká: „Kluby v akademiích pracují na materiálním zabezpečení, zázemí, dávají hráčům maximální servis. Vidím, a doufám, že se nepletu, zaujetí. Trenéři chtějí s mládeží pracovat. Ten negativní stav, o kterém neustále slyšíme, jim není lhostejný.“

Připravují se na ročník rozdělený na základní část, nadstavbovou skupinu a vyřazovací boje - podrobněji popsané v tabulce dole. Pokračuje i trend, kdy juniory čekají v play off série jen na dvě vítězná utkání.

„Nevím přesně, jak je to z časových důvodů, ale já říkám, že by série měly být minimálně na tři vítězná utkání. Když už je to vrchol sezony, ať ti kluci zažijí důležité momenty, soutěživost,“ tvrdí Mlejnek.



Protože pokud mohou junioři před přechodem mezi dospělé něco získat, jsou to zkušenosti z vypjatých momentů vyřazovacích bojů. Zde budou ochuzeni.

Před Mlejnkem teď stojí reprezentační povinnosti. Spolu s litoměřickým koučem Davidem Brukem a Pavlem Trnkou z vítkovické akademie pořádají od 14. června kemp v Rokycanech.

Hokejisty z valné většiny ze zámoří doplňuje pár tuzemských nadějí včetně brankáře Jana Bednáře z Varů či obránců Karla Klikorky z Mladé Boleslavi a Stanislava Svozila z Brna. Hokejisty, které už prověřila extraliga, ne liga akademií.